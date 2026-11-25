El mal clima no suelta la CDMX. La Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil emitió una alerta por frío y lluvias en la Ciudad de México para el último fin de semana de noviembre 2026; te compartimos el pronóstico del tiempo del viernes al domingo.

A lo largo del fin de semana se espera un descenso en la temperatura; se recomienda tomar precauciones.

¿Cómo estará el clima en CDMX?: Pronóstico del clima para este fin de semana

¡A preparar el paraguas y la chamarras! Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre 2026 se esperan fuertes lluvias en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos el clima por día.

Durante el fin de semana se esperan temperaturas entre 8°C a 13°C.

Viernes 27 de noviembre en CDMX:

Para el viernes se esperan lluvias fuertes a muy fuertes persistentes desde las primeras horas del día.

Se espera caída de agua nieve o nieve durante la noche en distintas zonas de la Ciudad de México.

Sábado 28 de noviembre 2026 en CDMX:

Las intensas lluvias continuarán durante las primeras horas del sábado; el mal clima podrían extenderse por la tarde.

Se espera la caída de agua nieve durante la mañana en distintas zonas de la CDMX, la cual podría prolongarse hasta la mañana del domingo.

Domingo 29 de noviembre 2026:

El clima en CDMX para este domingo será de una ambiente despejado a lo largo del día; no se esperan lluvias para este día.

No se reporta caída de agua nieve, aunque la cobertura nevada podría prolongarse para la mañana de este día.

Habrá heladas al amanecer del domingo, mientras que por la tarde la temperatura alcanzará los 16° a 19°C.

⏺️Aviso Especial || Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México. En las partes altas del sur y poniente de la ciudad, puede presentarse aguanieve o nieve durante la noche del viernes y la mañana del sábado. Temperaturas 🌡máximas de entre 8 y 13 °C; mínimas de -2 a 6 °C. Toma tus precauciones y sigue nuestras recomendaciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2026

Zonas afectadas por la caída de agua nieve en CDMX

La posible caída de agua nieve de este fin de semana podría afectar las partes altas del sur y poniente de la CDMX, por lo que las siguientes alcaldías serían afectadas:

Cuajimalpa.

Álvaro Obregón.

La Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Milpa Alta.

Xochimilco.

Recomendaciones por frío extremos y fuertes lluvias en CDMX

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas y lluvias en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.

Consejos para el frío:

Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Consejos para las lluvias:

Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.