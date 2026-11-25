Prepárate porque el frío y las lluvias van a subir su intensidad este fin de semana en casi todo México. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, a partir del jueves 26 de noviembre una vaguada polar va a formar la primera tormenta invernal de la temporada.
¿Cuándo llega, qué estados tendrán lluvias fuertes y dónde podría caer nieve o aguanieve?
¿Cuándo llega la primera tormenta invernal?
A partir del jueves 26 de noviembre empieza el proceso con una vaguada polar que dará paso a la primera tormenta invernal de la temporada, trayendo mañanas y noches muy frías o gélidas en zonas del norte y centro del país.
Caída de nieve y lluvias por tormenta invernal
Durante las primeras horas del viernes se formará la tormenta invernal sobre el occidente de México.
Se esperan lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero, e intensas en Jalisco, Colima y Estado de México, además de posible nieve o aguanieve en montañas de Jalisco, Colima y Michoacán, extendiéndose por la noche hacia el centro y oriente.
Fin de semana lluviosos en la CDMX y otros estados por tormenta invernal
El sábado la tormenta avanzará por el centro con lluvias torrenciales en Guerrero, intensas en Oaxaca y muy fuertes en Estado de México, Morelos y Puebla, además de lluvias fuertes en Michoacán, CDMX, Tlaxcala y Veracruz, y chubascos en Querétaro e Hidalgo, manteniendo riesgo de nieve o aguanieve en zonas altas del centro y oriente.
Recomendaciones de Protección Civil ante el frío
Vístete en capas, cubre cabeza, manos, rostro y orejas al salir, cuida a niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas, y mantén ventilación si usas calentadores o chimeneas, apagándolos antes de dormir.
Medidas preventivas por lluvias y en caminos
Sal con tiempo, maneja despacio con luces encendidas, evita calles inundadas o corrientes de agua, limpia coladeras cerca de casa y ten lista una mochila de emergencia con documentos, linterna y radio portátil.