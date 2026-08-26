11.5 millones de pesos y una escuela en la mira: Normalistas denuncian agresiones en la Carmen Cerdán de Puebla

Alumnas de la Normal Rural Carmen Cerdán, en Teteles, Puebla, denuncian una serie de agresiones y señalamientos que, aseguran, forman parte de una presión para cerrar la institución ; el episodio más reciente ocurrió el 17 de agosto , cuando reportaron un enfrentamiento en el que una abogada fue golpeada y una estudiante habría sido intimidada.

Las normalistas también rechazan las acusaciones sobre presuntas novatadas dentro de la escuela y sostienen que estas señalamientos han contribuido a criminalizar las actividades de la comunidad estudiantil; organizaciones sociales y abogados que acompañan a las alumnas plantean además que existen intereses sobre el futuro del plantel.

¿Qué ocurrió el 17 de agosto en la Normal Carmen Cerdán?

De acuerdo con el relato de las estudiantes, tres personas, entre ellas dos mujeres y un hombre, comenzaron una confrontación verbal con algunas alumnas y con la abogada que las acompaña; durante el incidente, la defensora habría sido golpeada y una estudiante denunció un intento por quitarle su teléfono.

Las normalistas niegan que dentro de la institución se realicen las prácticas que les atribuyen y explican que durante la semana de inducción se trabajan aspectos relacionados con la formación del normalismo rural.

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Padres de familia y estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán, en Teteles de Ávila Castillo, denunciaron presuntas “novatadas”, a tan sólo unos días de que la SEP en Puebla prohibiera estas prácticas. 🚌🚨 pic.twitter.com/vA8TCbpgWP — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 19, 2026

¿Por qué las alumnas denuncian riesgo para la escuela?

Organizaciones y abogados que acompañan a las estudiantes sostienen que la Normal Rural Carmen Cerdán recibe 11.5 millones de pesos de programas federales, recurso que, desde su perspectiva, representa uno de los elementos que explicaría el interés por el plantel.

También señalan que existiría la intención de utilizar las instalaciones para crear una denominada escuela de la salud o del bienestar.