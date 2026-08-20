Mujer queda gravemente herida tras brutal ataque de un perro en fraccionamiento de Puebla

Una mujer fue víctima del ataque de un perro callejero mientras caminaba por una de las avenidas principales del fraccionamiento Bosques de Chapultepec, en Puebla , durante la noche del miércoles 19 de agosto.

A través de imágenes captadas por testigos quedaron expuestas las heridas que sufrió la víctima tras el ataque; vecinos difundieron el caso y realizaron una denuncia ciudadana para pedir a las autoridades poblanas que atiendan la presencia de perros callejeros y eviten nuevos incidentes.

Ataque de perro deja graves heridas a mujer en Puebla

De acuerdo con los reportes de habitantes del fraccionamiento, el incidente ocurrió sobre la avenida principal, a la altura de una institución educativa; la mujer habría sido atacada por el animal y terminó con lesiones en el rostro y uno de sus brazos.

Los vecinos intervinieron para conseguir que el perro dejara de atacarla y posteriormente solicitaron apoyo de los servicios de emergencia para que la mujer pudiera recibir atención médica; las imágenes difundidas después del incidente permitieron observar parte de las lesiones que sufrió.

Hasta el momento, habitantes de la zona señalan que se desconoce quién es el propietario del perro involucrado en el ataque; por ello, el caso fue reportado para solicitar la intervención de las autoridades de protección animal.

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#HechosNocturnos | Vecinos del fraccionamiento Bosques de Chapultepec reportaron el ATAQU3 de un perro callejero a una mujer, mostraron las HERID4S en redes sociales. 🐕‍🦺🔴



Con información de @LuisArroyo2314



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Imágenes compartidas por vecinos de la zona muestran al perro señalado en el ataque; se trata de un ejemplar de raza criolla, de pelaje negro y con características físicas similares a las de un pitbull.

Ante la presencia del animal en el fraccionamiento, habitantes pidieron a quienes transitan por la zona extremar precauciones y evitar acercarse.

Habitantes alertan por perros abandonados en Bosques de Chapultepec

El ataque también llevó a vecinos de Bosques de Chapultepec a pedir medidas para atender la presencia de perros callejeros en el fraccionamiento; según sus testimonios, el abandono de mascotas sería una situación que se presenta en la zona.

La petición de los habitantes busca que los animales considerados agresivos sean retirados del lugar y que se adopten medidas para evitar que otras personas o mascotas resulten lesionadas.