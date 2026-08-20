Reportan novatadas en Normal de Puebla: Los dejan sin agua, alimentos y restricciones de comunicación

Padres de familia y estudiantes denunciaron presuntas novatadas contra alumnas de nuevo ingreso de la Normal Rural Carmen Serdán , ubicada en Teteles de Ávila Castillo, Puebla; entre los señalamientos aparecen restricciones para comunicarse con sus familias, además de una presunta falta de agua y alimentos dentro del plantel.

Las acusaciones surgieron apenas unos días después de que la Secretaría de Educación Pública de Puebla anunciara la prohibición de estas prácticas; ante la situación, familiares acudieron a la Normal para intentar retirar a sus hijas y solicitaron la intervención de las autoridades estatales.

Denuncian novatadas contra alumnas de una Normal en Puebla

De acuerdo con los testimonios difundidos, algunas familias habrían tenido dificultades para retirar a las estudiantes del plantel; por ello, pidieron al gobierno de Puebla garantizar la integridad de las jóvenes y permitir que quienes así lo decidieran pudieran abandonar las instalaciones.

Una de las madres solicitó directamente la intervención del gobernador, al señalar que su hija estaría expuesta a situaciones que, desde su perspectiva, podrían poner en riesgo su integridad física.

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Padres de familia y estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán, en Teteles de Ávila Castillo, denunciaron presuntas “novatadas”, a tan sólo unos días de que la SEP en Puebla prohibiera estas prácticas. 🚌🚨 pic.twitter.com/vA8TCbpgWP — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 19, 2026

Padres exigen sacar a sus hijas de la Normal

El caso también generó cuestionamientos entre padres y estudiantes sobre cómo pudieron presentarse estas presuntas novatadas pese a la prohibición anunciada previamente.

Mientras se atienden las denuncias, la autoridad educativa mantiene vigilancia en el exterior de la Normal Rural Carmen Serdán; las familias, en tanto, demandan que se investigue lo ocurrido y se determine qué sucedió dentro del plantel.

¿Qué cambiará en las normales de Puebla?

A partir del ciclo escolar 2026-2027 , las actividades de inicio conocidas como Semana de Adaptación, Semana de Inducción o novatadas deberán desaparecer de las escuelas normales de Puebla y ser reemplazadas por una Semana Cultural .

La SEP estatal estableció este nuevo esquema con el objetivo de proteger la integridad física, emocional y psicológica de las y los estudiantes, además de garantizar sus derechos y promover espacios educativos libres de violencia.

La disposición deberá aplicarse en las escuelas normales de todo Puebla; para ello, participarán integrantes de la comunidad escolar y los Consejos Estudiantiles, mientras que las instituciones deberán respetar el calendario correspondiente a la educación superior.