Aguacate a 10 pesos: larva de gusano barrenador y precios bajos golpean a Michoacán

El lunes pasado, Azteca Noticias informó que había protestas en Michoacán ante los precios del aguacate y el duro golpe que representaba a los productores por la presencia de larvas en el oro verde.

Campesinos exigían que el gobierno mejorara sus controles para evitar que aguacates con larvas de gusano barrenador llegaran a las empacadoras michoacanas.

Pues hoy el gobierno les dijo mentirosos a los productores de aguacate de Michoacán. En Palacio aseguraron que el aguacate de Jalisco y Nayarit es seguro para el consumo y la exportación.

El gobierno niega la realidad de los productores de aguacate

Los campesinos, los cortadores de aguacate de Michoacán, dicen que el mentiroso es el gobierno. Cortadores de aguacate salieron a las calles a pedir unos cuantos pesos a la población.

Y es que mencionaron que los bajos precios en el aguacate han provocado que algunos de ellos se queden sin trabajo.

Ellos comentan que la llegada de este fruto proveniente de otros estados ha generado que este sector se vea afectado en Michoacán.

Denuncian competencia desleal y precios bajos

El precio del aguacate michoacano se ha visto tan afectado que incluso los cortadores anunciaron que el kilo se estaba vendiendo a 10 pesos en algunas regiones.

Los cortadores afectados son provenientes de Caltzontzin; sin embargo, mencionaron que esta problemática se ha replicado en toda la región.

Esta problemática se suma a la destrucción de más de 50 toneladas de aguacate por parte de productores de Peribán, los cuales advirtieron que el producto que llega de Jalisco, Colima y Nayarit fue detectado con gusano barrenador.

Por su parte, las autoridades del gobierno de Michoacán solo se han limitado a declarar que esta fruta no ingresó al mercado comercial.

