Tragedia en Naucalpan: Incendio reduce a cenizas el hogar de una familia; había bebés adentro

La desesperación se apoderó de los residentes del andador Azucena Olivares, en el municipio de Naucalpan, tras un incendio que terminó con el patrimonio de la familia Sierra Laguna. Todo mientras usted dormía.

Han transcurrido más de 24 horas desde que el fuego devoró la vivienda, dejando a sus integrantes en una situación de vulnerabilidad absoluta. Remedios Laguna, una de las principales afectadas, relató que el incidente avanzó con una velocidad aterradora; lo que inició como una pequeña columna de humo se transformó rápidamente en llamaradas que envolvieron la estructura sin dejar nada en pie.

Aunque las causas exactas aún están bajo análisis, los afectados sospechan que el origen pudo ser una veladora que se quedó encendida en el interior. En el momento en que las llamas cobraron fuerza, la impotencia marcó a la señora Remedios, quien recibió la noticia vía telefónica mientras se encontraba fuera.

El temor de que su hija, su nuera, su nieto y sus dos bebés quedaran atrapados fue la mayor preocupación durante los minutos en que el fuego consumía sus pertenencias. Por fortuna, los familiares lograron ponerse a salvo antes de que la casa quedara reducida a cenizas.

Niños corren a ayudar a familia tras incendio en Naucalpan

Ante la magnitud del desastre, la comunidad de la colonia Capulín Soledad demostró una unión notable. Incluso los más jóvenes se sumaron a las labores de limpieza.

Brandon Cruz, un pequeño estudiante, relató que al enterarse del incendio tras salir de sus clases, corrió al sitio para ayudar a retirar la tierra de la parte posterior de la vivienda. Alexander, otro pequeño vecino, se integró a la jornada recolectando basura y utilizando palas para llenar costales con los restos del incendio, mostrando la voluntad de los colonos por recuperar el espacio.

A pesar de estos esfuerzos, el panorama para la familia es desolador. José Sierra, otro de los afectados, manifestó que se encuentran prácticamente viviendo en la vía pública. Los muebles, camas, colchones, calzado y vestimenta se perdieron por completo. Actualmente, algunos integrantes del núcleo familiar planean refugiarse en la casa de una tía en una zona apartada del barrio, mientras que otros han sido acogidos temporalmente por los propios vecinos.

Vecinos y familiares apoyan a familia

La ayuda humanitaria ha comenzado a llegar a cuentagotas gracias a la intervención de amigos y conocidos. Luis Antonio, allegado a la familia, acudió al sitio para entregar una despensa básica, cobijas y diversas prendas de vestir para hombres, mujeres y niños. Sin embargo, los damnificados recalcan que lo recibido es apenas el inicio de un largo proceso, pues han quedado sin los recursos mínimos para subsistir o reconstruir su hogar en el corto plazo.

Camioneta choca contra 7 automóviles

Mientras tanto, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se registró otro incidente vial de consideración. Sobre la lateral del Circuito Interior Río Consulado, a la altura de la calle Norte 42-A, un hombre que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol impactó su camioneta contra una pensión de vehículos.

El choque afectó a un total de siete automóviles que se encontraban estacionados en el lugar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos atendieron al responsable, quien no presentó heridas graves, mientras la aseguradora inició los trámites para cubrir los daños materiales ocasionados en la colonia Siete de Noviembre.

