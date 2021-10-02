118 muertos dejó el motín más violento en la historia de Ecuador

Ecuador planea indultar hasta 2 mil para aliviar el hacinamiento en sus centros de detención después de que a principios de esta semana, 118 presos murieron y otros 79 resultaron heridos en el peor motín carcelario en el país.

Bolívar Garzón, director de la autoridad penitenciaria SNAI del país sudamericano, dijo que el gobierno tenía como objetivo priorizar a los ancianos, mujeres y presos con discapacidades y enfermedades terminales a raíz de los enfrentamientos del martes en la Penitenciaria del Litoral en la sureña ciudad de Guayaquil.

Las cárceles del país albergan actualmente a unos 39 mil reclusos, agregó Garzón.

"Procesar inmediatamente los indultos; ancianos, mujeres y presos con discapacidad y enfermedades terminales se priorizarán para liberar el hacinamiento, se podría otorgar un promedio de 2 mil indultos. El SNAI entregará al Estado quien tomará su decisión, gestionando el proceso de repatriación de extranjeros. En este momento, se están procesando 82 casos".

🔴#URGENTE l El director del @SNAI_Ec, @Garzon1Bolivar, detalló las medidas que tomarán para reestructurar el sistema penitenciario del país. Entre las medidas, construirán infraestructura penitenciaria para disminuir el hacinamiento y tramitarán entre 2 mil indultos.



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El motín en Ecuador fue provocado por las bandas del crimen organizado

Garzón dijo que el motín, el último de una ola de violencia carcelaria en el país andino, fue provocado por "una batalla por el control de los grupos del crimen organizado". Los disturbios dejaron 79 muertos en febrero y 22 en julio de este año.

Los funcionarios dicen que las pandillas tienen alianzas con grupos criminales transnacionales y luchan por las rutas del narcotráfico.

La ministra del Interior, Alexandra Vela, dijo a los periodistas el viernes que las unidades forenses habían identificado a 41 de las víctimas y habían entregado los cuerpos de 21 de las víctimas a sus familias. Agregó que Ecuador ha enviado 3 mil 600 refuerzos policiales y militares a las cárceles de todo el país para mantener el orden.

"El equipo forense de la Policía Nacional ha podido identificar, hasta el momento, a 41 de los fallecidos. Entregaron, ayer 30 de septiembre, 21 de los fallecidos a sus familiares y entregarán hoy, 20 cadáveres más para su correspondiente entierro. Actualmente estamos identificando a 77 de los fallecidos ".

Decenas de familiares de reclusos se han reunido frente a una morgue de Guayaquil en busca de información sobre sus seres queridos. Las autoridades dijeron que al menos seis víctimas fueron decapitadas.