En 2018 ingeniero reportó daños estructurales en edificio de Miami

Este sábado, el New York Times dio a conocer que en octubre de 2018, un ingeniero reportó importantes daños estructurales en el edificio que se derrumbó la madrugada del jueves en Surfside, Miami.

Entonces, hace tres años, el consultor detalló que había daños estructurales en la losa de hormigón bajo la piscina y abundantes grietas en el estacionamiento subterráneo del inmbueble.

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Informe 2018: daños estructurales importantes

Fue en 2018 cuando se advirtió a los administradores del edificio de reparaciones necesarias, que tendrían como objetivo mantener la integridad estructural de los condominios.

Una gran parte del edificio de 12 pisos se derrumbó la madrugada del jueves pasado mientras los residentes dormían, en un episodio cuya causa aún se desconoce y está bajo investigación.

Hasta ahora, las autoridades han confirmado la muerte de cuatro personas y 159 siguen desaparecidas. Equipos de búsqueda y rescate trabajan sin descanso entre una inestable montaña de escombros.

El New York Times agregó que el informe de octubre de 2018 había ayudado a dar forma a los planes para un proyecto de reparación que se pondría en marcha pronto, pero han pasado más de dos años y medio después de que los administradores del edificio fueran advertidos.

El ingeniero no indicó en su informe que la estructura estuviera en riesgo de colapso, pero señaló que las reparaciones necesarias tendrían como objetivo "mantener la integridad estructural" del edificio y sus 136 unidades, señaló el Times.

An engineer warned in 2018 of “major structural damage” at the Florida condo building that collapsed this week as many residents slept. https://t.co/Fh8cvU6fEP — The New York Times (@nytimes) June 26, 2021

Espera de familiares en derrumbe de Miami

Familiares y amigos de las 159 personas desaparecidas se aferran a la esperanza, mientras trabajadores de rescate buscan señales de vida en medio de una montaña de escombros.

"Tenemos un objetivo en mente ahora y es sacar a gente con vida. No vamos a parar", dijo el alcalde de Surfside, Charles Burkett, a periodistas.

Equipos de emergencia recorren la pila de escombros estructuralmente inestable en busca de supervivientes, retirándolos a mano mientras luchan contra tormentas intermitentes.

"Estoy rezando por un milagro", dijo Rachel Spiegel, cuya madre Judy Spiegel está desaparecida.

La última vez que Spiegel se comunicó con su madre fue el miércoles por la noche, cuando ella le envió un mensaje de texto diciendo que había comprado un vestido por Internet para su nieta, la hija de Spiegel.

Horas más tarde, a primera hora de la mañana del jueves, una gran parte del condominio Champlain Towers South, en Surfside, una localidad frente a la bahía de Biscayne de la ciudad de Miami, se derrumbó.

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