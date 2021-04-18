Accidente de tren en Egipto deja muertos y heridos

Muertos y heridos en accidente ferroviario en Toukh, Egipto

Un tren de pasajeros descarriló en una provincia localizada al norte de El Cairo, la capital de Egipto. El siniestro dejó a más de 100 personas heridas. El Ministerio de Salud también reportó la muerte de al menos ocho personas, pero el número de decesos podría aumentar. El tren involucrado estaba listo para viajar a la ciudad nororiental de Mansoura.

Autoridades locales detallaron que fueron ocho vagones descarrilados.

Unas 55 ambulancias se apresuraron al lugar, atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos a tres hospitales cercanos.

Las causas de esta tragedia ya están siendo investigadas.

Egipto sufre accidentes frecuentes en su sistema ferroviario debido a la precariedad de la infraestructura, el mantenimiento deficiente y la falta de inversión.

En Egipto, los accidentes ferroviarios son muy frecuentes

El sistema ferroviario envejecido del país ha sido testigo de accidentes mortales durante las últimas dos décadas. En 2018, Egipto registró 2.044 accidentes de tren y en 2017 1.793, según los datos publicados por la oficial Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas.

Hace dos años, al menos 25 personas murieron y decenas resultaron heridas en un incendio en la estación Ramses, ubicada en el centro de El Cairo, la más transitada del país, luego de que un tren chocara con el andén y su tanque de combustible explotara.

Un choque entre dos trenes en Alejandría, la segunda ciudad más grande de Egipto, dejó más de 40 personas muertas y muchos más heridos en agosto de 2017.

En 2012, 44 niños murieron luego de que un tren chocara contra un autobús escolar en la gobernación de Asiut.

Sin embargo, el accidente más mortal en la historia ferroviaria de Egipto sucedió en 2012, cuando un incendio en un tren de pasajeros que viajaba desde El Cairo a Luxor provocó la muerte de más de 360 personas.

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