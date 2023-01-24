Acusado de matar 23 personas en tiroteo en El Paso se declara culpable

El hombre acusado de matar a 23 personas y herir a decenas más en 2019 en un ataque contra personas de ascendencia mexicana en una tienda Walmart en El Paso, Texas, se declarará culpable de cargos federales por delitos de odio, dijeron sus abogados en un expediente judicial.

Fiscales no pedirían pena de muerte

Los fiscales federales dijeron esta semana que no pedirán la pena de muerte para Patrick Crusius, quien el 3 de agosto de 2019 condujo 11 horas hasta El Paso, que se encuentra en la frontera de Estados Unidos con México, desde Allen, cerca de Dallas, y disparó a los compradores con un rifle AK-47 dentro de la tienda Walmart. Luego se entregó a la policía. Cuando Crusius se entregó a la policía después del ataque,dijo “soy el que disparó” y que buscaba disparar contra mexicanos, según una orden de arresto.

El Paso Walmart shooter to plead guilty in racist 2019 massacre - ABC News (via @ABC) https://t.co/m8sgGPQPL3 — AlbieReal (@albie_real) January 24, 2023

"El acusado notifica al tribunal su intención de declararse culpable de la acusación pendiente", decía la moción presentada en el tribunal. Los registros judiciales mostraron que la moción fue concedida.

Un crimen de odio

Crusius, quien también enfrenta cargos estatales en Texas, será juzgado en un Tribunal de Distrito de Texas, enfrenta 23 cargos de cometer un crimen de odio con resultado de muerte y 23 cargos de usar un arma de fuego para cometer asesinato, entre otras acusaciones.

Se declaró inocente en 2020 de 90 cargos federales de delitos de odio en el caso. El proceso se retrasó mientras los fiscales decidían si seguir adelante con la pena de muerte en su contra.

En 2020, sus abogados argumentaron que Crusius, que entonces tenía 21 años, había sido diagnosticado con discapacidades mentales graves de por vida y no debería enfrentar la ejecución si es declarado culpable.

Un juez de Texas pospuso el año pasado un juicio estatal en el caso mientras los fiscales federales determinaban si buscarían la pena capital.

Un manifiesto que, según los fiscales, fue publicado en línea por Crusius en 8chan, un foro de mensajes ahora desaparecido que suelen usar los extremistas, decía que el ataque a Walmart fue "una respuesta a la invasión hispana de Texas".

