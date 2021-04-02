¡Adrenalina pura! Reabren parques de diversiones al sur de California

Los parques de diversiones del sur de California reabrieron después de un cierre de casi un año debido a la pandemia de COVID-19.

Six Flags Magic Mountain, 48 kilómetros al norte de Los Ángeles, fue uno de los primeros en abrir sus puertas con entusiastas visitantes ansiosos por subirse a las atracciones.

"Sabes, es bastante bueno. He estado extrañando este lugar durante 13 meses. Es bueno estar aquí, soy un gran fanático de los parques temáticos, así que es bueno poder seguir adelante y, ya sabes, volver a subirse en algunas atracciones, incluso simplemente caminar. Es bastante agradable ", dijo Ethan Becker, un bloguero de 24 años.

"Me siento como si estuviera en cuarto grado nuevamente. Y esto es fantástico. Me siento emocionada", agregó Andrea Sales, una estudiante de 24 años.

Los funcionarios de salud de California dijeron que los parques temáticos y de diversiones podrían reabrir el 1 de abril con una capacidad muy limitada, pero solo si los condados donde operan salían del nivel "púrpura" de las restricciones COVID-19 codificadas por colores en California.

Reabren parques de diversiones al sur de California. REUTERS/Lucy Nicholson|LUCY NICHOLSON/REUTERS

Se requiere el uso de cubrebocas y otras medidas de seguridad, y los parques inicialmente estarían abiertos solo para los residentes del estado. La asistencia oscilaría entre el 15% y el 35% de la capacidad normal.

"En este momento, estamos al 15% de la capacidad y estamos limitados solo a los residentes de California", dijo Justin Miyahira, gerente de seguridad pública de Six Flags Magic Mountain.

Fuerte medidas de seguridad e higiene

"Así que estamos sin contacto desde el punto en que te controlan la temperatura, sin contacto a través del control de seguridad, tenemos barreras plexiglás en nuestras taquillas. En las montañas rusas, nos saltamos cada dos filas. Solo los grupos a los que se les permite estar juntos viajarán juntos. Tenemos una limpieza frecuente de cada parte del parque. Verá a nuestros equipos de limpieza desinfectando todo. El parque tiene nuevas cabinas de desinfección, donde quiera que mires, puedes rociar tus manos y desinfectarte con frecuencia", agregó Jerry Certonio, director de marketing y comunicaciones de Six Flags Magic Mountain.

Reabren parques de diversiones al sur de California. REUTERS/Lucy Nicholson|LUCY NICHOLSON/REUTERS

En la comunidad costera de Carlsbad, al sur de Los Ángeles, Legoland también abrió sus puertas después de meses de cierre.

Otros parques temáticos programados para reabrir en el sur de California incluyen Universal Studios el 16 de abril y Disneyland el 30 de abril.

