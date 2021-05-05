Más de mil policías registraron edificios en 10 estados del país, relacionados con Ansaar International y sus filiales, la investigación de muchos meses da como resultado que Alemania ilegaliza a organización musulmana por financiar terrorismo.

El dinero reunido por la organización iba a proyectos benéficos, pero también a grupos como la filial siria de Al Qaeda conocida como Frente Nusra, al grupo palestino Hamas y Al Shabab, en Somalia.

Confiscan dinero en efectivo

La policía confiscó unos 180 mil dólares, equivalentes a casi 4 millones de pesos.

El ministro del Interior germano Horst Seehofer, dijo que cuando se quiere combatir el terrorismo, hay que secar sus fuentes de dinero.

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Añadió que el grupo “difunde una visión salafista (una corriente del islam suní que llama a la más estricta obediencia del Corán y el resto de escrituras sagradas) del mundo y financia el terrorismo en todo el mundo bajo el disfraz de la ayuda humanitaria”.

Desviaba donaciones al terrorismo

En un comunicado, el ministro declaró que El que supuestamente recauda donaciones por una buena causa pero financia a terroristas, no se puede escudar en nuestro derecho de asociación. Nuestros organismos de seguridad están muy alertas y con los ojos bien abiertos", agregó.

La organización Ansaar International se opone la idea del entendimiento entre los pueblos y al orden constitucional y persigue fines y actividades contrarias a las leyes, señala el comunicado.

Ansaar International y sus divisiones utilizan un entramado de asociaciones y personas individuales para atraer donaciones que son utilizadas no sólo para fines humanitarias, como indica la organización, sino en particular para apoyar asociaciones terroristas como Frente Al Nusra, Hamas y Al Shabab.

La orden de prohibición se comunicó en el marco de los registros y en paralelo en diez estados federados -Baden-Württemberg, Baviera, Berlín, Brandeburo, Hamburgo, Hesse, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y Schleswig-Holstein-.

