Alex Saab comparecerá ante un tribunal en Estados Unidos

Alex Saab, un empresario buscado por las autoridades estadounidenses por cargos de lavado de dinero en nombre del gobierno de Venezuela, fue extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos.

Saab, enviado especial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 cuando su avión se detuvo allí para repostar. El gobierno de Venezuela nombró a Saab como miembro de su equipo negociador en las conversaciones con la oposición en México.

Después de la extradición, Venezuela anunció la suspención de negociaciones con la oposición. El aviso fue hecho por el legislador del Partido Socialista Jorge Rodríguez, quien encabeza el equipo negociador del gobierno.

Rodríguez, leyendo un comunicado, calificó la decisión de suspender las negociaciones como "una expresión de profunda protesta por la brutal agresión contra la persona y la investidura del delegado Alex Saab Morán".

#EsNoticia🔴 Este es el Comunicado presentado por el Jefe de la Delegación del Diálogo Venezolano, @jorgerpsuv donde repudian la ilegal extradición del diplomático Alex Saab#EEUUSecuestroAAlexSaab #16Oct pic.twitter.com/NnkYDvN2Rc — Alfred Nazareth (@luchaalmada) October 16, 2021

Defensa de Saab califica los cargos como "políticamente motivados"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Saab en 2019 en relación con un esquema de sobornos para aprovecharse del tipo de cambio controlado por el Estado venezolano. Estados Unidos también lo sancionó por supuestamente orquestar una red de corrupción que permitió a Saab y al presidente de Venezula Nicolás Maduro beneficiarse de un programa estatal de subsidios alimentarios.