El alguacil de Los Ángeles no promoverá uso obligatorio del cubrebocas

El alguacil del condado de Los Ángeles dijo que su oficina no hará cumplir el mandato de cubrebocas obligatorio que recién fue anunciado por el gobierno de California.

En un comunicado el alguacil del condado Alex Villanueva dijo que el mandato "no estaba respaldado por la ciencia" y que los diputados "no gastarán nuestros recursos limitados y que en su lugar pedirá un cumplimiento voluntario".

The Los Angeles County Department of Public Health has authority to enforce the order,but the underfunded/defunded Los Angeles County Sheriff’s Department will not expend our limited resources and instead ask for voluntary compliance.



See link below: https://t.co/RDyrXnnJBF — LA County Sheriffs (@LASDHQ) July 16, 2021

Villanueva estaba respondiendo a una orden el día anterior del Departamento de Salud Pública del condado que restableció una orden de usar cubrebocas en interiores sin importar el estado de vacunación.

El condado, hogar de 10 millones de personas y la segunda ciudad más grande del país, Los Ángeles, es una de las varias jurisdicciones que recomiendan o exigen el uso de cubrebocas u otras restricciones pandémicas en los últimos días a medida que los casos aumentan a niveles preocupantes en muchas partes de los Estados Unidos. .

"Estamos exigiendo uso de cubrebocas para todos mientras están en interiores en entornos públicos y negocios, independientemente del estado de vacunación para que podamos detener el mayor nivel de transmisión que estamos viendo", dijo el jueves el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles en Twitter.

Wearing a mask indoors with others reduces the risk of both getting & transmitting the virus. We’re requiring masking for everyone while indoors at public settings & businesses, regardless of vaccination status so that we can stop the increased level of transmission we're seeing. pic.twitter.com/xmr77qsmBv — LA Public Health (@lapublichealth) July 15, 2021

La orden de uso de cubrebocas entra en vigor esta noche

El mandato entrará en vigor este sábado por la noche un minuto antes de la medianoche.

El anuncio sigue a seis días consecutivos de más de 1,000 nuevos casos de COVID-19 reportados en el condado de Los Ángeles, con casi 400 personas hospitalizadas con COVID-19 hasta el miércoles, 275 más que la semana anterior. El miércoles se informaron nueve nuevas muertes por COVID-19.

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El jueves se informaron más de 1.500 nuevas infecciones y el condado se ha convertido en un lugar de transmisión "sustancial", según los criterios establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., El funcionario de salud del condado de Los Ángeles, Dr. Muntu Davis, dijo en declaraciones proporcionadas a los periodistas.