Arrestan al presunto tirador del desfile en Chicago, EU

La violencia en Estados Unidos no se detiene y un incidente más se suma a la historia de terror que ensombrece el país norteamericano. Durante el desfile del 4 de julio, Día de la Independencia, en Highland Park, en Chicago, Illinois un joven abrió fuego contra varias personas. Hasta el momento hay 6 muertos y 36 heridos.

La policía de Estados Unidos anunció que había capturado a una persona asociada al tiroteo que mató a seis personas e hirió a más de 36, cuando un hombre con un rifle de alto poder abrió fuego desde un techo en un desfile del 4 de julio en el Suburbio de Chicago de Highland Park.

BREAKING: New video in showing the apparent arrest of Crimo in Lake Forest. 🎥: Ryan Lerman@ABC7Chicago pic.twitter.com/RjIjTF3Z4y — Tre Ward ABC 7 (@TreWardTV) July 4, 2022

La policía confirmó que capturaron a Robert E. Crimo III, de 22 años. Detallaron que conducía un automóvil Honda Fit 2010 plateado. La Oficina del Sheriff del condado de Lake publicó en línea un cartel de búsqueda de Crimo, que muestra a un hombre barbudo de rostro delgado con tatuajes en la cara y el cuello.

Ahí aseguró que pesaba 54 kg y medía 1 metro 80 cm de altura. Crimo parece haber publicado varias canciones de rap hechas por él mismo usando el nombre artístico del artista "Awake The Rapper".

El tiroteo provocó que los niños pequeños abandonaran los triciclos y que los padres corrieran en busca de seguridad para ellos y para sus hijos, convirtiendo una demostración cívica de patriotismo en una escena de caos y terror.

Este terrible incidente ocurrió a pocos días de la masacre el 24 de mayo que mató a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria en Uvalde, Texas, que siguió a un ataque del 14 de mayo que mató a 10 personas en una tienda de comestibles. en Búfalo, Nueva York.

#ULTIMAHORA | La policía identificó a Robert "Bobby" como sospechoso de disparar durante un desfile en Illinois.



Hasta el momento suman seis muertos, entre ellos un mexicano, y 24 heridos por el #Tiroteo. https://t.co/3zUQiJ3sXp pic.twitter.com/gLkPqz5pHd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 4, 2022

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció que una de las víctimas mortales es de nacionalidad mexicana. Además, mediante a su cuenta de Twitter, informó que dos connacionales resultaron heridos. Ebrard expresó sus condolencias y escribió: “acompañamos a la comunidad de Chicago en su dolor y tristeza por esta tragedia”.