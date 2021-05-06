Aterriza exitosamente el Starship SN15 de SpaceX

SpaceX lanzó y aterrizó con éxito su último prototipo de nave espacial, el Starship SN15, durante otro vuelo de prueba a gran altitud desde Boca Chica, Texas. El vehículo voló 10 kilómetros sobre la Tierra, en una serie de acrobacias aéreas, antes de encender los motores y aterrizar en posición vertical, sobre la plataforma prevista.

El vehículo tiene varias mejoras con respecto a sus predecesores, según SpaceX. Incluyen actualizaciones de su hardware, sistemas de comunicación y navegación, software y sus motores masivos, denominados motores Raptor.

Live feed of Starship SN15 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/chZjdVAute — SpaceX (@SpaceX) May 5, 2021

Esta nave es el quinto prototipo que intenta superar la prueba y el primero en lograrlo de manera exitosa. El Starship SN15 fue un modelo de prueba de cohete de carga pesada desarrollado por la compañía espacial privada del empresario multimillonario Elon Musk para transportar humanos y 100 toneladas de carga en futuras misiones a la Luna y Marte.

El cohete Starship es el vehículo de lanzamiento totalmente reutilizable de próxima generación de la compañía, el cual tranportaría humanos y hasta 100 toneladas de carga en futuras misiones a la Luna y Marte de manera asequibles y rutinaria.

Prototipos fallidos

El último prototipo en volar, el SN11, explotó durante el aterrizaje. Esto provocó que lloviera metralla en una playa cercana y amenazó a los videoaficionados instalados cerca del lugar. El prototipo anterior, el SN10, aterrizó en posición vertical en marzo, pero imágenes independientes del evento mostraron que el vehículo explotó tres minutos después.

El prototipo de la nave espacial SpaceX SN15 despega de las instalaciones de la nave estelar de la compañía en Boca Chica, Texas.|GENE BLEVINS/REUTERS

Hasta ahora, todos los prototipos de Starship han sido mucho menos poderosos de lo que Elon Musk imaginó como producto final. Si bien la mayoría de los vehículos de prueba han tenido tres motores, se espera que la nave espacial final tenga casi 30. Además, la porción de nave espacial será llevada a órbita por un cohete propulsor masivo separado denominado Super Heavy, que se espera que tenga más de 40 motores Raptor. SpaceX aún tiene que probar públicamente el propulsor, aunque Musk ha dicho que espera que un Starship llegue al espacio en un año.

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