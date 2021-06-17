Aumentan solicitudes por desempleo en EU;superan 400 mil en una semana

Después de alcanzar mínimos pandémicos en las semanas anteriores, las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente a 412 mil la semana pasada, marcando el nivel más alto en un mes, informó el departamento de trabajo.

En la semana que finalizó el 12 de junio pasado, el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó en 37 mil desde el nivel revisado a la baja de la semana anterior de 375 mil, según un informe publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales del departamento.

WATCH: The number of Americans filing new claims for unemployment benefits unexpectedly increased for the week ending June 12 https://t.co/Y90FflRqEM pic.twitter.com/jh5sMYz9H0 — Reuters (@Reuters) June 17, 2021

El promedio móvil de cuatro semanas, un método para eliminar la volatilidad de los datos, disminuyó en 8 mil a 395 mil.

El último informe también mostró que el número de personas que continuaron recibiendo beneficios estatales regulares por desempleo en la semana que finalizó el 5 de junio aumentó en mil, para llegar a 3.5 millones. Ese número alcanzó su punto máximo en abril y mayo del año pasado, cuando superó los 20 millones.

Mientras tanto, el número total de personas que reclamaron beneficios en todos los programas, estatales y federales combinados, para la semana que finalizó el 29 de mayo disminuyó en 559 mil 873 para llegar a 14.8 millones, mientras el país sigue lidiando con las consecuencias de la pandemia.

Consecuencias de la pandemia: aumenta desempleo. REUTERS/Sergio Perez|SERGIO PEREZ/REUTERS

Varios factores aumentan el desempleo

En una conferencia de prensa virtual el miércoles por la tarde, el presidente de la Fed de Estados Unidos, Jerome Powell, citó cuatro factores que parecen estar "frenando la oferta laboral":

encontrar un nuevo trabajo, que es un proceso que lleva más tiempo ya que los trabajadores combinan sus habilidades con lo que quieren los empleadores. ; miedo a volver al trabajo, que debería

"disminuir" a medida que avanzan las vacunas; necesidades persistentes de cuidado de niños; y suplementos federales al seguro de desempleo.