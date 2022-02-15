Nacen bebés protegidos contra Covid-19 gracias a vacunación en mamás

La vacunación contra Covid-19 en mujeres embarazadas podría ayudar a prevenir las hospitalizaciones en los bebés después de su nacimiento, especialmente si las futuras madres se inmunizaron en una etapa posterior del embarazo, así lo señalaron investigadores de Estados Unidos.

Se trata de resultados que dejan ver y analizar sobre si los beneficios de la vacunación contra Covid-19 durante el embarazo se extienden a los bebés, porque serían demasiado pequeños para que puedan recibir alguna dosis mediante una inyección.

Investigadores de varios hospitales pediátricos y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos analizaron a niños menores de seis meses entre julio de 2021 y enero de 2022.

NEW: @CDCMMWR study found that people who received a primary mRNA #COVID19 vaccine series during pregnancy reduced the risk of infant hospitalization by 61%.



On today's #DirectorDebrief, I discuss the protective power of COVID-19 vaccines for pregnant mothers & their babies. pic.twitter.com/8Azvv6KIGS — Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) February 15, 2022

Bebés con Covid-19 y con otros padecimientos

Expertos estudiaron los datos de 379 bebés hospitalizados: 176 estaban contagiados de Covid-19 y 203 padecían otros problemas.

Descubrieron que las vacunas contra el Covid-19 eran un 61% eficaces en general para prevenir las hospitalizaciones en los niños cuyas madres fueron inmunizadas durante el embarazo.

Protección que aumentó al 80% cuando las madres fueron vacunadas entre las 21 semanas y los 14 días antes del parto. La eficacia se redujo al 32% en el caso de los bebés cuyas madres fueron inmunizadas en la primera parte del embarazo.

Los autores del estudio advirtieron que las estimaciones de la eficacia en las primeras etapas del embarazo deben interpretarse con precaución debido al pequeño tamaño de la muestra.

"En este momento queremos asegurarnos de que estamos protegiendo tanto a la madre como al bebé", dijo Dana Meaney-Delman, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, "así que en cuanto una mujer embarazada esté dispuesta a vacunarse, debería hacerlo", agregó.

Embarazadas en riesgo sino se vacunan

Según los CDC, las mujeres embarazadas corren un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave a causa de Covid-19 y el hecho de padecerla durante el embarazo puede aumentar el riesgo de parto prematuro, parto de mortinatos y posiblemente otras complicaciones.

Los CDC recomiendan que las mujeres que estén embarazadas, que estén amamantando, que estén intentando quedar embarazadas o que puedan quedarse embarazadas en el futuro se inmunicen y estén al día con las vacunas contra el Covid-19.

