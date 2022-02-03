Recuerdan a Bob Marley en Londres; inauguran exposición en su honor

La historia de vida de la fallecida estrella jamaiquina del reggae, Bob Marley, se cuenta en una nueva exposición en Londres, a la que asistieron su hija y su nieto.

"The One Love Experience" estará en la Galería Saatchi de Londres durante las próximas diez semanas antes de emprender una gira por varias ciudades.

Presenta recuerdos raros, fotografías y artículos personales, desde la letra original escrita a mano de "Turn Your Lights Down Low" hasta los zapatos que usó Bob Marley en la década de 1970.

Nacida en 1945 en la ciudad rural jamaiquina de Nine Mile, Bob Marley se convirtió en una superestrella mundial con éxitos como "No Woman, No Cry" y "One Love".

Murió de cáncer de melanoma en 1981 a los 36 años.

Jonathan Shank / Curador:

Creo que lo más importante es la esperanza de tomar el sentimiento de Bob Marley y el espíritu de ‘One Love’ y tomar un poco de ese espíritu. Y espero que dejes la exhibición y puedas esparcir un poco de eso por el mundo.

Memorabilia exhibitions can risk being dry and faded but this lively experiential show aims to evoke the spirit of its subject with warmth and joy https://t.co/hg4HVm392D — Evening Standard (@EveningStandard) February 2, 2022

El espíritu de Bob Marley ilumina exposición en Londres

La hija de Bob Marley, Cedella, ayudó a curar la exposición.

Ella aprovechó su visita para hacer una peregrinación a su casa de la década de 1970 en la cercana Oakley Street en Chelsea, donde se quedó mientras grababa música.

"Fotos realmente hermosas de papá jugando al fútbol, y luego todos los discos, ya sabes, sus elogios. La sala de deportes, así es como me gusta llamarla, o la sala de juegos, es realmente genial, es interactiva. Siento que cuando pasas por esta experiencia realmente experimentas algo, es muy sensorial y creo que ese era el objetivo y creo que lo hemos logrado"comentó Cedella.

El nieto de Bob Marley, Saiyan, de 18 años, también hizo la visita.

"Quiero decir que todos los días sé que él está conmigo, haga lo que haga. Pero solo ver todo como él en todas partes, es como una gran sensación. No importa cómo te sientas cuando entras aquí, no importa la experiencia pasada, entras aquí y sales con algo contigo, ya sabes.", dijo Saiyan a Reuters.

"Solo quiero llevar su legado y mantenerlo presionado para el abuelo, ya sabes", finalizó el joven.