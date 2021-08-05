Bogotá suspende ingreso de público a estadio tras disturbios

Pasó más de un año para que los aficionados pudieran regresar como público al estadio de fútbol Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, Colombia.

#Atención | Batalla campal en el estadio El Campín. Se registran enfrentamientos entre barristas de Santa Fe y Nacional. Hay invasión de la cancha - https://t.co/RNdrQKe5oB pic.twitter.com/Bi9AKBUfUj — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 4, 2021

Pelea campal en estadio de Bogotá, Colombia

Sin embargo, el comportamiento de algunos opacó la celebración, luego de que hinchas protagonizaran una pelea campal dentro del recinto deportivo.

El Partido era entre el Club Independiente Santa Fe y el Atlético Nacional. Los primeros 45 minutos transcurrieron con normalidad, pero en el medio tiempo, se calentaron los ánimos entre hinchas de ambos equipos.

Los desmanes se habrían iniciado por un altercado entre barras, que luego se pasaron hacia la tribuna familiar. Ante lo que ocurría, decenas de aficionados invadieron y cruzaron la cancha.

Todo un vergonzoso espectáculo que tuvo que ser controlada por la policía.

Tras los hechos, el partido se reanudó, pero este miércoles autoridades de Bogotá anunciaron suspensión indefinida del ingreso de público a los estadios de la ciudad por la violencia protagonizada por hinchas.

Hinchas de Atlético Nacional tendrán prohibida la entrada a estadios de Bogotá durante un año.



También se anunció la restricción del ingreso de público a los partidos, todo tras los desmanes que se vivieron durante el partido contra Santa Fe >>> https://t.co/RyRePle7Oq pic.twitter.com/YuVyBWdT6p — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 5, 2021

Hinchas de Atlético Nacional tendrán prohibida la entrada a estadios de Bogotá durante un año.



También se anunció la restricción del ingreso de público a los partidos, todo tras los desmanes que se vivieron durante el partido contra Santa Fe >>> https://t.co/RyRePle7Oq pic.twitter.com/YuVyBWdT6p — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 5, 2021

¿Cuántos heridos dejó el enfrentamiento en el estadio?

Se habla de 6 civiles y 4 uniformados lesionados.

Se confirmó que un joven identificado como Edison Romario Ducuara, de 26 años, sufrió trauma craneoencefálico moderado. El hincha de Santa Fe fue brutalmente golpeado y cayó inconsciente, pero ya está fuera de peligro.

En este partido, los perdedores fueron los aficionados que abandonaron el estadio sin saber cuándo volverán.

