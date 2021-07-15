Britney exige fin a la tutela de su padre, ruega y llora ante tribunal

Este miércoles, la cantante Britney Spears ganó el derecho a elegir a su propio abogado para poner fin a una tutela de 13 años. Entre lágrimas, Britney suplicó ante la corte poner fin inmediatamente al rol de su padre como controlador de sus asuntos comerciales.

Britney presentaría cargos formales contra su padre

Su padre, Jamie Spears, ha sido una figura importante en la tutela desde que la estableció en 2008 cuando su hija tuvo un colapso de salud mental. Actualmente él es la única persona a cargo de su patrimonio de 60 millones de dólares.

"Están permitiendo que mi papá arruine mi vida", dijo Britney a la jueza de Los Ángeles. "Tengo que sacarme de encima a mi papá y acusarlo de abuso de tutela", agregó.

Al hablar durante unos 10 minutos, Britney, de 39 años, dijo que siempre ha estado "extremadamente asustada" de su papá. Sostuvo además que está harta de las múltiples evaluaciones sicológicas que le han hecho en los últimos 13 años. Agregó que quiere que la tutela termine.

"No soy una persona perfecta... pero el que tenga mi tutela, me hace sentir como si estuviera loca", dijo Britney.

Fue la segunda vez que la cantante se dirigió públicamente al tribunal. El mes pasado, calificó el acuerdo legal de abusivo y estúpido.

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Nuevo abogado para Britney; será el ex fiscal federal Mathew Rosengart

La jueza del máximo tribunal de Los Ángeles, Brenda Penny, aprobó que el exfiscal federal Mathew Rosengart represente a Britney en el futuro. El abogado de la cantante designado por la corte dimitió la semana pasada.

Rosengart, quien anteriormente representó a las estrellas de Hollywood Sean Penn y Steven Spielberg, también pidió la renuncia de Jamie Spears.

"Esto no funciona. Lo sabemos", dijo Rosengart, quien probablemente tenga como primer tarea la presentación de un documento formal solicitando el término de la tutela.

Afuera del juzgado, decenas de admiradores realizaron una manifestación en la que pidieron se ponga fin a la tutela. Una protesta más pequeña tuvo lugar cerca del Lincoln Memorial en Washington DC.