California ofrece dinero para incentivar vacunación contra COVID

California ofrecerá 116.5 millones de dólares en efectivo y tarjetas de regalo a los residentes que reciban la vacuna COVID-19 antes del 15 de junio, el último y más lucrativo incentivo de los estados estadounidenses desesperados por persuadir a los rezagados y escépticos de las vacunas para que se pongan la inyección.

Get vaccinated, win cash as California offers $116.5 million in prizes https://t.co/ATfEEuVOtR pic.twitter.com/dxK71uLFIE — Reuters (@Reuters) May 27, 2021

La medida del gobernador demócrata Gavin Newsom es parte de un esfuerzo para impulsar las vacunas mientras el estado se prepara para reabrir completamente su economía el 15 de junio. Diez californianos que se vacunen antes de esa fecha pueden ganar premios estilo lotería de 1.5 millones de dólares cada uno, mientras que otro 30 personas ganarán 50 mil dólares cada una.

"Si tiene 12 años o más, puede recibir una tarjeta de incentivo de 50 dólares de Krogers, Albertsons o, si lo desea, simplemente una tarjeta Mastercard tradicional de 50 dólares que le permitirá utilizar esos dólares en cualquier lugar", aseguró el Newsom.

Incentivan vacunación con regalos

A partir de este jueves 27 de mayo, los primeros dos millones de californianos que se vacunen ganarán cada uno tarjetas de regalo de 50 dólares para efectivo o comestibles, dijo el estado.

Los incentivos se ofrecen mientras Newsom está luchando contra una campaña de destitución que se ha convertido en una causa célebre entre los republicanos de todo el país. Es una de las muchas formas en que Newsom planea gastar un superávit presupuestario estatal sin precedentes.

En todo Estados Unidos, los estados y las organizaciones privadas han ofrecido incentivos para persuadir a las personas de que se vacunen contra el COVID-19.

California ofrece incentivos por vacunación contra COVID. REUTERS/Mike Blake|MIKE BLAKE/REUTERS

Vacunación a cambio de dinero y regalos

Los incentivos van desde boletos de béisbol y cerveza gratis hasta becas universitarias y dinero en efectivo.

Ohio otorgó 1 millón de dólares a Abbigail Bugenske, una joven de 22 años de Silverton que participó en el sorteo estatal de Vax-a-Million. Joseph Costello de 14 años, un estudiante de secundaria de Inglewood, ganó una beca completa, que incluye matrícula, libros, alojamiento y comida en una universidad o colegio público de Ohio.

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