Ola de calor azota la India, preocupa más que contagios por Covid-19

En India residentes y turistas trataron de refrescarse con bebidas frías y visitas a estaciones de montaña este sábado 30 de abril, ya que el país sufre una ola de calor sin precedentes que ya preocupa más que los contagios por otra posible ola de Covid-19.

El calor extremo ha barrido grandes áreas de India y Pakistán esta semana y sigue al mes de marzo más caluroso desde que el Departamento Meteorológico de India (IMD) comenzó a llevar registros hace 122 años.

Algunos indios dejaron las temperaturas abrasadoras de la capital, Nueva Delhi, por el fresco Dehradun en el estado norteño de Uttarakhand, donde se bañaron en cascadas pero dijeron que "todavía hacía mucho calor".

Devika / Turista:

El clima aquí es un poco mejor que en Delhi, pero todavía hace mucho calor. No es tan bueno. Vinimos aquí el año pasado también, entonces hacía mucho más frío, pero este año hace demasiado calor.

En Nueva Delhi, las temperaturas han superado los 40 grados centígrados (104 Fahrenheit) durante varios días y se pronostica que permanecerán alrededor de los 44 grados centígrados hasta el domingo, con el calor máximo del verano aún por llegar antes de que lleguen las refrescantes lluvias monzónicas en junio.

La gente se cubría la cabeza con bufandas y paraguas para protegerse del calor, y compraba bebidas frías como agua de coco y la bebida de yogur mezclado lassi en los puestos callejeros.

Un residente, Rahul Kumar, dijo que las personas solo salían de sus casas entre ciertas horas y tomaban "todas las precauciones", incluido el uso de gafas protectoras para evitar la luz solar directa.

"Si tenemos que comprar algo en el mercado, salimos de casa antes de las 12 o después de las 17hrs. Si tenemos que salir, tomamos todas las precauciones, como cubrirnos la cabeza con bufandas y usar gafas para proteger el cuerpo de la luz solar directa. También hemos aumentado nuestra ingesta de líquidos como agua y refrescos", aseguró Rahul.

Ola de calor azota la India, preocupa más que contagios por Covid-19. REUTERS/Amit Dave|AMIT DAVE/REUTERS

El calor en la India preocupa más que la cuarta ola de Covid-19

Mientras tanto, en la ciudad de Agra en Uttar Pradesh, hogar del monumento al amor de la India conocido como el Taj Mahal, los turistas también sostenían paraguas mientras caminaban y bebían lassi afuera de los puestos.

Un científico principal del Departamento Meteorológico de India dijo el viernes 29 de abril, que las condiciones de calor persistirían durante al menos los próximos tres días, pero que las temperaturas caerían después de la llegada de los monzones, que se esperan en algunas partes para mayo.

Los problemas de salud provocados por la ola de calor planteaban una preocupación mayor que la esperada cuarta ola de Covid-19, dijeron médicos en India.