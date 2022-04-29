Reportan primer caso de gripe aviar en Estados Unidos

Estados Unidos registró su primer caso de gripe aviar H5 en Colorado, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este viernes.

De acuerdo con los CDC, una persona dio positivo a gripe aviar H5 después de participar en el sacrificio de aves de corral que estaban contagiadas por la cepa H5N1. Sin embargo explicaron que el contagio en humanos de la gripe aviar H5 representa un riesgo bajo.

"Este caso no cambia la evaluación del riesgo humano para el público en general, que los CDC consideran bajo", indicó la agencia en un comunicado.

Las autoridades de Estados Unidos informaron que la fatiga era único síntoma de la persona contagiada, y cuando se dieron cuenta que tenía gripe aviar H5, se mantuvo aislado y fue tratado con medicamento antiviral.

CDC & Colorado have reported the first US human case of H5 bird #flu. The patient had exposure to H5N1-infected poultry, is being treated with flu antiviral drugs, and only reported fatigue as a symptom. Risk to the general public remains low. Read more: https://t.co/RZBlnWytIG. pic.twitter.com/BG7in9wU71 — CDC (@CDCgov) April 29, 2022

¿Cuántos contagios de gripe aviar H5 hay en humanos?

Hasta el momento la gripe aviar H5 solo se había detectado en aves comerciales y silvestres en 34 estados de Estados Unidos, por lo que vigilaron a las personas que entraron en contacto con estos animales desde finales del 2021, sin que se reportaron contagios humanos, hasta hoy.

"Los CDC han hecho un seguimiento de la salud de más de dos mil 500 personas con exposiciones a aves infectadas por el virus H5N1 y este es el único caso que se ha encontrado hasta la fecha. Otras personas implicadas en la operación de sacrificio en Colorado han dado negativo en las pruebas de infección por el virus H5, pero se les está volviendo a hacer la prueba por precaución", dijeron los CDC.

A nivel mundial, este es el segundo caso humano asociado a este grupo específico de virus H5, que es el que predomina actualmente, dijeron los CDC. El primer caso se produjo en Reino Unido en diciembre de 2021.

Además, también se registró el primer caso de gripe aviar H3N8 en humanos en China. El paciente infectado es un niño de cuatro años de la provincia central de Henan, en China.

La gripe aviar H3N8 se había detectado anteriormente en otras partes del mundo pero solo en animales como caballos, perros, pájaros y focas; sin embargo, no había casos humanos de esta variante, informó la Comisión Nacional de Salud.