¡Calorón en Rusia! Ola de calor provoca temperaturas récord en Moscú

El clima en Moscú estableció un nuevo récord histórico de calor cuando la temperatura subió a 32.7 grados Celsius, superando el récord anterior del 13 de julio establecido en 1936 en 0.3 grados Celsius, informó la agencia de noticias rusa RIA.

Según el centro de investigación meteorológica ruso Phobos, este es el quinto día de julio en el que la temperatura diaria superó los 30 grados Celsius.

Temperaturas récord por ola de calor en Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina|EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

A pesar de parecer impresionantes, los nuevos récords probablemente no durarán mucho, ya que la temperatura promedio sigue aumentando, dijo uno de los principales meteorólogos rusos, Roman Vilfand, en una conferencia de prensa celebrada por la agencia TASS.

"Estamos pasando por un período de clima cálido. La gente lo llama muy cariñosamente "ola de calor". El término se refiere a los casos en que las temperaturas de verano están 5 grados Celsius o más, por encima del promedio durante un período de cinco días. De hecho, la temperatura es de 8-9 grados Celsius por encima de lo normal, que es mucho para el verano. El caso es que la variabilidad de las temperaturas de verano es, en promedio, la mitad que las temperaturas de invierno. En algunos casos, incluso podemos observar las anomalías de 10 grados Celsius. Es una ocasión muy rara ", dijo Vilfand.

In the city of Pskov, close to the Russian-Estonian border, thermometers hit 32 degrees Celsius https://t.co/Wp2a6hUY2v pic.twitter.com/WYOe2IO22U — Reuters (@Reuters) July 13, 2021

Para los moscovitas, que tienen que soportar el calor en la ciudad, el calor se volvió problemático ya que tienen que utilizar todos los medios posibles para refrescarse. Reuters TV filmó a grupos de personas en la Plaza Roja vitoreando y riendo mientras eran rociados con agua de un camión de agua.

La ola de calor en Rusia se compara a la del 2010

La ola de calor actual a menudo se compara con la de 2010, cuando un denso humo sobre el centro de Rusia, así como un clima extremadamente caluroso, causaron la muerte de más de 55.000 personas según la UNISDR.

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Hoy el desafio es otro, se llama COVID-19: “Ahora, en las condiciones de la pandemia, notamos que el curso del coronavirus puede ser más severo. Por eso hacemos un llamado a todos a que se cuiden a ustedes mismos, a los suyos, a que todos se vacunen. Es muy importante dejar que tan pocas enfermarse como sea posible durante este tiempo", dijo el especialista del Departamento de Salud de Moscú, Andrei Tyazhelnikov.