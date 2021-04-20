En Sudáfrica cambian basura reciclable por comida

En Sudáfrica, una compañía de gestión de basura se ha convertido en un salvavidas para quienes enfrentan severos problemas económicos. La gente cambia la basura, que puede reciclarse, por comida.

La compañía es de nueva creación, comercializa sus productos y servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación.

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Miles de toneladas de basura para el 2050

El Banco Mundial estima que la generación de basura aumentará a 3,400 millones de toneladas en 2050. La organización también dice, que en la actualidad, al menos el 33% de essta basura se gestiona mal, mediante la quema o el vertido al aire libre, pero esta empresa ha encontrado una solución sostenible. Se trata de un proyecto donde las comunidades pueden recolectar materiales reciclables y entregarlos a cambio de comida.

"Estoy reciclando porque así ayudo a la comunidad. Es importante para mí porque también consigo comida para ayudar a mi familia en medio de este encierro. Las cosas no van iban bien, no teníamos comida. Entonces, este reciclaje está ayudando a que consigamos al menos un poco de comida para poner en la mesa para los niños", dijo Thandeka Sibanyoni, que vive en un vecindario de de Johannesburgo.

La empresa sudafricana vende la basura a depósitos más grandes o centros de compra privados, y ese dinero se utiliza para financiar campañas de concienciación y limpieza.

"Así que estamos trabajando para continuar haciéndolo parte del estilo de vida en la comunidad, donde continuaremos teniendo un sitio limpio y comprando comida gracias a la recolección de bsura", dijo un participante del proyecto.

Entre más basura recolectan, más comida reciben

Todos los viernes, los recicladores hacen cola frente para cobrar sus alimentos ganados con mucho esfuerzo: madres con bebés atados a la espalda, abuelas y niños pequeños cansados que intentan encontrar sombra del sol abrasador.

La comida proviene de una variedad de organizaciones benéficas y mayoristas que tienen un exceso de alimentos que no pueden vender.

Treinta y cinco bolsas de materiales reciclables equivalen a una bolsa llena de artículos de primera necesidad.

Limpieza masiva

Mimi Ngalula, una refugiada de la República Democrática del Congo, nunca imaginó que cajas de cartón, latas y botellas salvarían a sus cinco hijos del hambre durante el encierro, pero durante los últimos cuatro meses, excavando en Johannesburgo los botes de basura, ha logrado salir adelante.

"Estamos muy contentos de tener este proyecto", dijo Ngalula.

Algunos miembros de la comunidad se han unido para limpiar el río más grande de la ciudad, el Juskei.

Esperan que el río se convierta en un "corredor verde" después de haber eliminado la basura y creado lugares donde los residentes pueden disfrutar del arte hecho con desechos.

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