En Chile aquellos con vacunación completa obtendrán Pase de movilidad

En Chile las personas que hayan completado su ciclo de vacunación contra el COVID-19 podrán moverse entre comunidades que están dentro y fuera de cuarentena para algunas actividades, así como viajar más libremente dentro del país, gracias al "Pase de movilidad" que entrará en vigor justo este miércoles.

¡No es un chipe libre! #PaseDeMovilidad no da beneficios, si no que exime de restricciones para que podamos ir recuperando espacios de libertad. ¡Sabemos que muchos tienen dudas, en este hilo🧵te explico más detalles!



☝🏻No olviden que entra en vigencia el miércoles 26 de mayo — Jaime Bellolio Avaria (@jaimebellolio) May 25, 2021

El vocero del gobierno, Jaime Bellolio, dijo que la decisión de permitir más movimiento dentro de Chile no debe considerarse "temporada abierta" por ignorar los protocolos sanitarios, sino que distingue entre aquellos con bajo riesgo de propagar la infección.

Bellolio dijo que un nuevo "pase de movilidad" utilizaría un código QR, un código de barras de matriz al que a menudo se accede por teléfono celular, que permitiría al gobierno cambiar inmediatamente el estado de las personas en caso de que se infecten.

Entra en vigor “Pase de movilidad” en Chile. REUTERS/Ivan Alvarado|IVAN ALVARADO/REUTERS

Pero existen limitaciones

Los titulares del pase no podrán viajar durante el toque de queda nocturno, vigente desde que se produjo la pandemia en marzo de 2020, y deben respetar límites estrictos en las reuniones sociales y laborales.

Todas las demás medidas sanitarias, incluido el uso de mascarillas y el distanciamiento social, permanecerán vigentes para el grupo.

Las nuevas libertades para el creciente grupo de ciudadanos vacunados no incluirán viajes al extranjero, dijeron los funcionarios de salud, y agregaron que extenderían el cierre de las fronteras del país hasta el 15 de junio.

Los funcionarios en Chile dijeron que estaban en conversaciones con sus contrapartes en todo el mundo sobre un tipo similar de pase para viajes internacionales, pero aún tienen que decidirse por un modelo.

Entra en vigor “Pase de movilidad” en Chile. REUTERS/Ivan Alvarado|IVAN ALVARADO/REUTERS

Sigue vacunación contra COVID-19

Chile ha inoculado a más del 50% de su población, o 7.7 millones de personas, con dos dosis de vacuna, cifra que lo ubica entre los líderes mundiales en vacunación contra COVID-19.

El país ha confirmado más de 1.3 millones de casos del coronavirus desde que comenzó la pandemia y 28.548 muertes por la enfermedad respiratoria altamente contagiosa.