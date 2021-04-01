Colombia permitirá la compra de vacunas COVID al sector privado

El gobierno de Colombia ya trabaja en el borrador de la resolución que permitirá al sector privado negociar adquirir de manera directa los biológicos contra la COVID-19. Este documento será publicado antes del domingo 4 de abril para recibir y añadir comentarios. Con ello, prácticamente es una realidad que, apoyados por la agencia gubernamental a cargo prover las exportaciones y la inversión extranjera, ProColombia, las empresas no solo podrán comprar vacunas, sino aplicarlas bajo ciertas regulaciones.

"Yo creo que no es suficiente que el gobierno el único que este trabajando en esto. Se necesita el apoyo del sector privado", dijo Juan Carlos Pinzón, director de ProColombia. Según el sondeo más reciente realizado por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 65% de los empresarios estarían interesados en adquirir vacunas y adoptar los mecanismos necesarios para la conservación de las dosis.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia 🇨🇴, con corte al 30 de marzo de 2021, 11:59 p.m.



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Regulaciones para la aplicación de vacunas

De acuerdo a la resolución, las empresas que quieran participar deberán cumplir con sesi condiciones para negociar y comercializar estos biológicos. La más importante es que los sueros tienen que haber sido autorizados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Innvima). Otro puntos es que deberán asumir los costos de importación y aplicación, además de que la vacunación debe hacerse en sedes autorizadas por el Ministerio de Salud.

Las empresas deberán garantizar que la aplicación de las dosis se hará conforme a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional además de respetar las etapas y fases de vacunación. Así mismo, los particulares que las empresas que importen y apliquen vacunas asumirán la responsabilidad de los posibles efectos adversos que puedan presentarse. En palabras de epidemiólogo Jaime Ordóñez: "Solo puedan ser aplicadas en institutos prestadores de salud que cuente con las condiciones".

Los privados aseguran estar listos. También las cámaras de comercio. De acuerdo a Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial Nacional y Confecámaras, ellos han "trabajado con el gobierno que presidente Iván Duque para concretar acciones que permitan al sector empresarial colombiano constribuir de manera determinante en la compra de vacunas y en la logística".

#ReporteCOVID19 31 de marzo:



5.675 recuperados

8.646 nuevos casos

167 fallecidos



Muestras: 55.763

PCR: 30.600

Antígeno: 25.163



Total:



2.285.515 recuperados

2.406.377 casos

63.422 fallecidos

12.732.774 muestras procesadas

49.185 casos activoshttps://t.co/SiKTpTleFm pic.twitter.com/zEwGXCx56c — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 31, 2021

Vacunas aprobadas en Colombia

Colombia empezó con su programa de vacunación en febrero pasado. Los primeros sueros que aplicó fueron las de Pfizer. Hoy también utiliza los sueros formulados por Sinovac, Janssen y AstraZeneca. Además, espera 20 millones de dosis de la estrategia Covax. A través de cinco etapas, el gobierno busca inmunizar al total de su población a lo largo de 2021.