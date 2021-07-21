En Colombia vuelven las protestas contra el gobierno de Iván Duque

Este martes miles de personas salieron a las calles de Bogotá, la capital de Colombia, en un intento por reactivar las protestas contra el gobierno y frustrar las controvertidas reformas fiscales propuestas por el presidente Iván Duque.

Los manifestantes que se reunieron en la capital colombiana, expresaron su escepticismo sobre las promesas del gobierno de reformar la policía y mejorar las oportunidades para los jóvenes, incluido un subsidio del salario mínimo del 25% para las empresas que contraten a jóvenes de 18 a 28 años, una disposición de la reforma tributaria.

En Colombia vuelven protestas contra Iván Duque.

Varios miles de personas se reunieron en 23 lugares de protesta en la capital, dijo la oficina del alcalde de Bogotá.

Este martes el gobierno de Colombia presentó formalmente al Congreso un proyecto de ley de reforma tributaria por valor de 3 mil 95o millones de dólares. La ley recaudaría 15.2 billones de pesos por año, significativamente menos que los 23.4 billones de pesos solicitados por el gobierno en una propuesta de abril que luego fue retirada en medio de protestas que dejaron varias muertes y la oposición de los legisladores.

Colombia government sends $3.9 bln tax reform to congress amid renewed protests https://t.co/qWJ63ySpxn pic.twitter.com/QTYqF46yqe — Reuters (@Reuters) July 20, 2021

El gobierno del presidente Iván Duque insiste en que la ley es vital en un momento de aumento de la deuda y un déficit fiscal en expansión y debe aprobarse para apuntalar los programas sociales y disipar los temores de los inversionistas sobre la gestión fiscal de mediano plazo de Colombia.

En Bogotá las protestas no le dan tregua a Duque

Una serie de protestas masivas comenzó el 28 de abril y duró unas seis semanas, y ocasionalmente se tornaron violentas.

"Cuando comenzó este estallido social el 28 de abril, mostramos la indignación en Colombia por el modelo neoliberal que se nos ha impuesto. Además de la violencia contra los líderes sociales en todo el país. Esta combinación del modelo neoliberal y la violencia contra la población se refleja hoy en esta inmensa respuesta ", dijo Fabio Arias, miembro del Comité de Huelga.

La oficina del fiscal general ha relacionado directamente más de dos docenas de muertes con las manifestaciones, mientras que grupos de derechos humanos dicen que han confirmado muchas más.

