Comisión del Senado avala sin cambios Ley Federal para la Regulación de Cannabis

Ciudad de México. Con 6 votos a favor y 5 en contra, la Comisión de Justicia del Senado avaló sin cambios, como fue recibida de la Cámara de Diputados, el proyecto de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

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Senadores del PRI, PAN y algunos de Morena se opusieron al dictamen debido a que consideran que los cambios aplicados por los diputados son violatorios de la constitución además de que atentan contra los derechos humanos.

Algunos de los cambios realizados por los diputados son la eliminación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, la implementación de permisos para autoconsumo y la supresión de la prohibición de la venta de 28 gramos de cannabis psicoactivo.

Modificaciones en el documento

En el documento se explica que las modificaciones ocasionaron imprecisiones, como la relacionada con la cadena de producción, consumo de cannabis y en el otorgamiento de licencias, además de que no existe claridad sobre la forma en la cual se efectuará y se autorizará la investigación relativa a los distintos usos del cáñamo.

Además, se agrega en el dictamen, que se estableció un trato diferenciado y discriminatorio para personas sentenciadas o procesadas por delitos del fuero común, entre otros aspectos.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, expresó que con la minuta que llegó de la Cámara de Diputados se modificó y alteró la esencia de lo que en el Senado se trabajó.

Sin embargo, dijo que es necesario dar un paso adelante con la aprobación de este dictamen y trabajar en delante de manare gradual para mejorarlo a fin de atender la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y generar un clima de “no prohibición” y de participación social.

“No debemos caer en una simulación, porque parecería que nos estamos peloteando un asunto entre la Cámara de Diputados y el Senado, y dejamos de atender un tema fundamental de derechos humanos”, expresó.