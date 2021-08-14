Confirman al menos 29 muertos por sismo de magnitud 7,2 en Haití

Al medio día, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, confirmó que se reportan hasta el momento al menos 29 personas muertas por el fuerte sismo de magnitud 7,2. El primer ministro informó que ya se movilizaban todos los recursos gubernamentales disponibles para ayudar a las víctimas en las zonas afectadas.

Este sismo tuvo epicentro a unos 125 kilómetros (78 millas) al oeste de la capital de Puerto Príncipe, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Jerry Chandler, director de protección civil de Haití, advirtió que la cifra de muertos es preliminar que han sido enviadas comisiones de búsqueda y rescate para auxiliar a más víctimas.

Un video de VOA Noticias muestra a una de tantas personas bajo los escombros de las casas destruidas tras el siniestro.

Se reportan múltiples casos de personas bajo escombros

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