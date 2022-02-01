Cuba experimenta inusuales bajas temperaturas

Este lunes 31 de enero, los cubanos se vistieron con pesadas chaquetas, gorros y guantes, además de cerrar sus casas luego de que un frío casi récord y fuertes vientos azotaron la templada isla caribeña, más acostumbrada al sol brillante y a los bochornosos vientos alisios que a las bajas temperaturas.

En la pequeña localidad de Bainoa, al este de La Habana, la temperaturas cayó hasta los 3 grados centígrados a primera hora de la mañana del lunes. Esto sucedió luego de que rachas de viento que azotaron las costas cubanas bordeadas de palmeras durante gran parte del fin de semana.

"No es usual esto", dijo Bárbara Salgado, residente en La Habana, con una bufanda negra alrededor del cuello para protegerse del frío. "Las temperaturas aquí en invierno son frescas, pero nunca así de estilo polar".

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¡Mucho frío desde este sábado!



Notable descenso de las temperaturas máximas y mínimas en localidades de la llanura Habana-Matanzas.



Con menos notoriedad abarcará también a las provincias orientales.



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Las bajas temperaturas llevaron al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a pedir a los ciudadanos que se cuiden entre sí.

"Cuiden especialmente a nuestros niños y ancianos", dijo en Twitter el domingo.

La policía cerró el Malecón de La Habana el domingo y la madrugada del lunes, y muchos de los pescadores más fieles desalojaron sus puestos mientras enormes olas de espuma golpeaban la costanera, inundando las calles y empapando a los transeúntes.

Jorge Sánchez, que paseaba por la calle con una chaqueta abrigada, se maravillaba del frío. "Verdaderamente, hace tiempo que no hace tanto frío. Hay un frío descomunal, es increíble", dijo Sánchez.

El mismo frente trajo inusuales bajas temperaturas a Florida el domingo por la mañana, provocando una alerta de congelamiento por parte del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y las temperaturas más frías en una década en grandes franjas del estado.

Se espera que las temperaturas en La Habana y en toda Cuba se moderen gradualmente y se sitúen en niveles normales para el final de la semana, dijeron meteorólogos locales.