Cuba optimista por eficacia de Soberana 2, su vacuna COVID, en ensayos

La vacuna Soberana 2, una de las candidatas creadas en Cuba, demostró una eficacia del 62% con solo dos de sus tres dosis. Esto de acuerdo a la corporación biofarmacéutica estatal BioCubaFarma y los datos preliminares de ensayos en fase tardía del sérum.

Cuba, cuyo sector biotecnológico ha exportado vacunas durante décadas, tiene cinco vacunas candidatas en ensayos clínicos. De ellos cuales, Soberana 2 y Abdala ya se encuentran en ensayos de fase tardía.

"Hemos logrado un 62% de eficacia con la aplicación de dos dosis de la vacuna Soberana 2. Este es realmente un resultado muy reconfortante porque es un resultado obtenido en un escenario con circulación de cepas mutantes", dijo Vicente Verez Bencomo, director del Instituto Finlay de Vacunas, institución estatal que desarrolló Soberana 2.

La noticia llega cuando la isla más grande del Caribe enfrenta su peor brote desde el inicio de la pandemia a raíz de la llegada de variantes más contagiosas, lo que ha establecido nuevos récords de casos diarios de coronavirus.

El país dirigido por los comunistas ha optado por no importar vacunas extranjeras, incluyendo el fondo COVAX, sino por confiar en las suyas. Los expertos dicen que es una apuesta arriesgada, pero de lograr su objetivo, Cuba podría pulir su reputación científica, respaldar su moneda a través de las exportaciones y fortalecer la campaña de vacunación en todo el mundo.

"Sabemos que nuestro gobierno no ha podido brindar a este proyecto todo el financiamiento que requería y, sin embargo, esto es resultado de una posición global", dijo el presidente Miguel Díaz-Canel durante la presentación de los resultados en la televisión estatal.

Varios países, desde Argentina y Jamaica hasta México y Venezuela, han expresado su interés en comprar las vacunas de Cuba. Irán comenzó a producir Soberana 2 a principios de este año como parte de los ensayos clínicos de fase tardía.

Se reducen contagios de COVID-19 en Cuba

Las autoridades cubanas han comenzado a administrar las vacunas experimentales en masa como parte de "estudios de intervención" que, esperan, frenarán la propagación del virus.

Los casos diarios se han reducido a la mitad en la capital desde el inicio de esta campaña de vacunación, según datos oficiales, aunque eso también puede deberse a medidas de cierre más estrictas.

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