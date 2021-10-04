David Julius y Ardem Patapoutian obtienen el Nobel de Medicina 2021

El jurado del Instituto Karolinska de Estocolmo anunció que tos hallazgos "han permitido entender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden generar impulsos nerviosos que nos permiten percibir el mundo". David Julius y Ardem Patapoutian ganan Premio Nobel de Medicina 2021

Quién es David Julius

La Academia de Ciencias de Suecia informó que el estadounidense David Julius, fisiólogo de la Universidad de California de 66 años, identificó el sensor de las terminaciones nerviosas en la piel que responden al calor utilizando capsaicina, un compuesto de los pimientos picantes.

Quién es Ardem Patapoutian

Ardem Patapoutian de 54 años es un biólogo y neurocientífico armenio que se crio en Líbano y actualmente tiene nacionalidad estadounidense. Patapoutian empleó células sensibles a la presión para descubrir una nueva clase de sensores que responden a estímulos mecánicos en la piel y los órganos internos.

Estos descubrimientos promovieron una gran cantidad de investigación que condujeron a un rápido aumento en nuestra comprensión de cómo nuestro sistema nervioso percibe el calor, el frío y los estímulos mecánicos y tiene importantes aplicaciones en el tratamiento del dolor y muchas enfermedades.

La investigación, además, posee potenciales implicaciones médicas, porque arroja luz sobre cómo reducir el dolor crónico y agudo asociado a numerosas enfermedades, traumatismos y sus tratamientos.

De hecho, varios laboratorios farmacéuticos están investigando para identificar moléculas que actúen sobre estos receptores con el objetivo de tratar distintas formas del dolor crónico, por ejemplo, el asociado a procesos inflamatorios como la artritis.

Ambos investigadores ganaron la pasada edición del Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en su XIII edición y allí se destacó que, aunque todavía no hayamos visto aplicaciones prácticas de estos descubrimientos, su potencial es tan enorme que no nos cabe duda de que es un hito transformador que merece ser reconocido.

En qué consiste el premio Nobel

El premio está dotado con nueve millones de coronas suecas, unos 940,000 euros. Este galardón abre la ronda de anuncios esta semana, que continuará el martes con el de Física, el miércoles con el de Química, el jueves con el de la Paz y, finalmente, el de Economía, que se dará a conocer el lunes de la semana que viene.

Ambos galardonados, que coincidieron en la Universidad de California en San Francisco durante una estancia postdoctoral de Patapoutian, describieron ayer el inicio de su relación como «de competidores», pero pronto se convirtieron en «complementarios», puesto que investigaban receptores distintos.

Nobel de medicina 2020

El pasado año, la distinción fue para los científicos estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice así como para el británico Michael Houghton por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Antes de los avances de Alter, Rice y Houghton, se conocían los virus de las hepatitis A y B, pero la mayoría de los casos originados por transfusiones sanguíneas permanecían sin explicación, según destacó el jurado el pasado año. "El descubrimiento del virus de la hepatitis C reveló la causa de los casos de hepatitis crónica restantes e hizo posible analizar la sangre y desarrollar nuevos medicamentos que han salvado millones de vidas", afirmaron los científicos del Instituto Karolinska.

