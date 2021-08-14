Defensores de migrantes denuncian “cruel” política de asilo de Biden

Defensores de los migrantes criticaron las políticas de asilo del presidente Joe Biden, pues consideraron que las expulsiones en la frontera entre Estados Unidos y México y otras medidas disuasorias son "crueles, ilegales e ineficaces".

En una carta dirigida a Biden, más de 100 organizaciones instaron al presidente demócrata a restablecer la capacidad de todos los migrantes para solicitar asilo en Estados Unidos y evitar cualquier nueva política que limite el acceso.

This response is founded on a set core of principles:



➡️ The U.S. is a Nation of laws and a Nation of immigrants

➡️ The effort to rebuild a broken system at our border will take energy, effort, and time

➡️ Our clear goal is a safe, orderly, and humane immigration system — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) August 12, 2021

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Biden y su promesa de revertir políticas Trump

Prometiendo un enfoque de inmigración más humano, Biden ha revertido muchas de las políticas restrictivas de su predecesor republicano, Donald Trump.

Sin embargo, Joe Biden mantiene un decreto conocido como Título 42, una de las medidas más limitantes de Trump que permite a las autoridades estadounidenses expulsar a los migrantes atrapados al cruzar la frontera de vuelta a México.

Casi 200.000 detenciones en julio

Las detenciones en la frontera han aumentado a máximos de 20 años en los últimos meses, lo que ha alentado las críticas de los republicanos a la decisión de Biden de revertir algunas restricciones de Trump.

Al mismo tiempo, algunos demócratas han presionado a Biden para que ponga fin al Título 42 y los defensores de los solicitantes de asilo dicen que las acciones del gobierno contradicen lo que Biden prometió.

El gobierno dice que las expulsiones son necesarias para evitar que los centros de detención de Estados Unidos se vean desbordados durante la pandemia de COVID-19, lo que, según ellos, supondría un riesgo para los trabajadores del Gobierno, los migrantes y el público.

Los grupos defensores instaron a Biden a no adoptar ninguna política que obligue a los migrantes a esperar en México la resolución de sus casos en Estados Unidos, lo que, según dijeron, "pondría sin duda a las personas en peligro y violaría la ley de asilo de Estados Unidos".

La semana pasada, el gobierno comenzó a transportar vía aérea a algunos migrantes centroamericanos y mexicanos arrestados en la frontera con Estados Unidos al sur de México en un esfuerzo por disuadir a los que cruzan.

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