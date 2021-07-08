Denuncian a empresa estadunidense Anthropologie por plagio

Este miércoles, la empresa de ropa estadunidense, Anthropologie, fue denunciada por México ante el presunto plagio de diseños indígenas de una comunidad del sur de la República Mexicana por parte de empresa para la elaboración de prendas de vestir. Así, México insta a esa y a otras compañías a no lucrar con la propiedad intelectual de las poblaciones originarias.

En los últimos meses, autoridades mexicanas han acusado a firmas como la española Inditex, dueña de Zara, o la también estadunidense Patowl de apropiarse de creaciones, patrones y elementos culturales de colectivos aborígenes, especialmente del estado sureño Oaxaca.

INPI contra el plagio

En un comunicado, el gubernamental Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) replicó unas denuncias de autoridades de Santa María Tlahuitoltepec, un municipio oaxaqueño, contra Anthropologie por el uso de los diseños de la blusa Xaam nïxuy, de la cultura Mixe, en unos pantalones cortos.

El INPI condenó enérgicamente el plagio y la apropiación de esos diseños por vulnerar los derechos al patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales, y anunció que está combatiendo el fenómeno de plagio mediante una iniciativa de reforma constitucional que será enviada en breve al Congreso.

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Empresa estadunidense detrás de presunto plagio de diseños indígenas

La empresa de ropa Anthropologie, de la estadunidense URBN brands, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia de noticias Reuters.

En mayo, la Secretaría de Cultura de México realizó acusaciones similares contra Zara por tomar elementos de la cultura mixteca, del municipio oaxaqueño San Juan Colorado, y en diciembre informó que la diseñadora francesa Isabel Marant se había disculpado por una situación parecida.

La casa francesa Louis Vuitton y la creadora venezolana Carolina Herrera también han enfrentado cuestionamientos por el uso indebido de esos elementos por parte del gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho del enaltecimiento del nacionalismo uno de los ejes de su proyecto político.

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