Explosión y fuerte incendio en puerto de Jebel Ali en Dubái, EAU

Explosión y fuerte incendio en el puerto de Jebel Ali en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Explosión y fuerte incendio en puerto de Dubái

Usuarios en redes sociales reportan una explosión y fuerte incendio en el puerto de Jebel Ali en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Explosion reported at Dubai’s Jebel Ali Port. pic.twitter.com/NHJx8S380h — Sanaء Uqba 🇾🇪🇬🇧 (@Sanasiino) July 7, 2021

Explosión y fuerte incendio en el puerto de Jebel Ali en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Usuarios en redes sociales reportan comenzaron a publicar fotografías y videos de un gran incendio desatado en el puerto de Jebel Ali en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Usuarios de redes sociales señalaron que se escuchó una explosión en diversas partes de la ciudad de Dubái, durante la noche del miércoles.

La explosión pudo escucharse en diversas partes de Dubái

#BREAKING: Massive explosion takes place at Jebel Ali Port in #Dubai. Initial reports indicate blast in an oil tanker. Heard several miles from the blast site. Many buildings around the area report glass being shattered due to impact. No word on casualties yet. pic.twitter.com/SdQUmVNJZ1 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 7, 2021

Videos "no verificados" que se compartieron en las redes sociales, mostraron una fuerte explosión que iluminó el cielo en color naranja, muy cerca del puerto de Jebel Ali.

Te puede interesar:

Ovación a Roger Federer tras ser eliminado de Wimbledon 2021

Conforme a testigos, se trató del estallido de un un barco con combustible que recién había atracado en el puerto de Jebel Ali.

Informes preliminares señalan que el gran incendio se originó en un buque amarrado cerca del puerto de Jebel Ali y que los servicios de emergencias trabajan intensamente para sofocar las llamas generadas por el siniestro.