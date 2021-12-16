Derek Chauvin se declara culpable de violar derechos de George Floyd

El ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin se declaró culpable en un caso federal de derechos civiles por la muerte de George Floyd en mayo de 2020.

Chauvin, vestido con un mono naranja, firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad y cambió su declaración de inocencia durante una audiencia el miércoles por la mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en St. Paul.

Un gran jurado federal acusó a los ex oficiales Chauvin, Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao en mayo por presuntamente privar a Floyd de sus derechos mientras actuaba bajo la autoridad del gobierno el 25 de mayo de 2020, mientras Floyd, de 46 años, estaba boca abajo, esposado y sin poner resistencia. La escena fue capturada en un video de un transeúnte. Su muerte provocó protestas en todo el mundo y pedidos de cambios en la policía.

Chauvin también enfrentó una acusación federal separada que lo acusaba de sujetar por el cuello a un adolescente en 2017. Como parte de su declaración del miércoles, esa acusación será desestimada.

Chauvin también tendrá que pagar una restitución. La cantidad aún no se ha determinado. Nunca podrá volver a trabajar como agente de la ley, según el acuerdo de culpabilidad. También deberá revelar todos sus activos.

BREAKING: Derek Chauvin has changed his plea to guilty on charges of violating George Floyd’s civil rights.



Chauvin was already convicted of state murder and manslaughter in April for pinning his knee against Floyd's neck. He was sentenced to 22.5 years in prison. pic.twitter.com/uaJoFt1nlG — AJ+ (@ajplus) December 15, 2021

Chauvin se declara culpable

Durante la audiencia, los fiscales le preguntaron a Chauvin si intencionalmente privó a Floyd de su derecho constitucional, y Chauvin respondió "correcto". Dijo lo mismo cuando se le preguntó si estaba de rodillas sobre Floyd incluso cuando estaba inconsciente.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Chauvin admitió que "sabía que lo que estaba haciendo estaba mal" cuando continuó forzando a Floyd incluso después de que dejó de hablar y respirar, según el documento judicial. También admitió no haber prestado ayuda médica a Floyd como está entrenado y obligado a hacer.

"En ningún momento durante todo el período que George Floyd estuvo en el suelo, el acusado o cualquier otra persona movió a Floyd a su lado, comenzó la reanimación cardiopulmonar o proporcionó ayuda médica de ningún tipo al señor Floyd. La falta de asistencia médica por parte del acusado resultó en la muerte y lesiones corporales del señor Floyd".

Además, Chauvin admitió que su fuerza era a la vez irrazonable y excesiva y que "actuó voluntariamente y con insensibilidad y sin sentido indiferente a las consecuencias para la vida de George Floyd".

Se espera la sentencia en una fecha posterior después de un informe previo a la sentencia. Los fiscales dicen que están pidiendo una sentencia de 300 meses, 25 años, que se cumplirá al mismo tiempo que la sentencia estatal por homocidio.