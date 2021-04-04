Desfile de Momias por las calles de El Cairo, en Egipto

Un gran desfile trasladó el sábado a 22 antiguas momias de la realeza egipcia en cápsulas especiales a través de la capital hacia un nuevo museo, donde serán exhibidas con mayor esplendor.

La caravana transportó a 18 reyes y cuatro reinas, en su mayoría del Imperio Nuevo, desde el Museo Egipcio en la plaza Tahrir del centro de El Cairo hasta el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en Fustat, a unos 5 kilómetros al sureste.

Las autoridades cerraron carreteras a lo largo del Nilo para una elaborada ceremonia, diseñada para despertar el interés en las ricas colecciones de antigüedades de Egipto en momentos en que el turismo se ha estancado casi por completo debido a las restricciones relacionadas a la pandemia de COVID-19.

Cuando las momias reales llegaron al museo, que fue inaugurado oficialmente el sábado, cañones realizaron un saludo de 21 disparos. El presidente Abdel Fattah al-Sisi presenció el desfile de vehículos adornados con motivos faraónicos dorados.

También estuvieron presentes en la ceremonia los jefes de la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo.

Cada momia fue colocada en una cápsula especial llena de nitrógeno para asegurar su protección y estabilidad.

EXHIBICIÓN "CIVILIZADA"

"Elegimos el Museo de la Civilización porque queremos, por primera vez, exhibir las momias de una manera civilizada, educada y no para la diversión como en el Museo Egipcio", compartieron autoridades.

Arqueólogos descubrieron las momias en dos lotes del complejo de templos mortuorios de Deir Al Bahari en Luxor y en el cercano Valle de los Reyes desde 1871.

La más antigua es la de Seqenenre Tao, el último rey de la dinastía XVII, que reinó en el siglo XVI a.C. y se cree que sufrió una muerte violenta.

El desfile también incluyó las momias de Ramsés II, Seti I y Ahmose-Nefertari.

Fustat, el hogar del nuevo museo, fue el sitio de la capital de Egipto bajo la dinastía Omeya después de la conquista árabe.

"Al hacerlo así, con gran pompa y circunstancia, las momias están recibiendo lo que les corresponde", dijo Salima Ikram, egiptóloga de la Universidad Americana de El Cairo.

"Estos son los reyes de Egipto, estos son los faraones. Entonces, es una forma de mostrar respeto", agregó.