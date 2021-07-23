Dos inyecciones Pfizer o AstraZeneca efectivas contra Delta

Dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer o AstraZeneca son casi tan efectivas contra la variante Delta del coronavirus, altamente transmisible, como lo son contra la variante Alpha, que era la que predominaba en el mundo, según un estudio.

Variante Delta, dominante en el mundo

Funcionarios dicen que las vacunas son altamente efectivas contra la variante Delta, que ahora es dominante en todo el mundo, aunque el estudio reiteró que una inyección de las vacunas no es suficiente para una alta protección.

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El estudio, publicado en New England Journal of Medicine, confirma los hallazgos principales dados por Public Health England en mayo sobre la eficacia de las vacunas COVID-19 fabricadas por Pfizer-BioNTech y Oxford-AstraZeneca, basado en datos del mundo real.

El estudio encontró que haber recibido dos dosis de la inyección de Pfizer fue 88% efectivo para prevenir la enfermedad sintomática de la variante Delta, en comparación con el 93,7% contra la variante Alpha.

As we continue to be led by the science, today we are providing an update on our comprehensive #COVID19 vaccine booster strategy in light of emerging data including data relating to the #DeltaVariant. https://t.co/P0XmAGrxlt pic.twitter.com/JZ5JIIKwHC — Pfizer Inc. (@pfizer) July 8, 2021

Dos inyecciones de la vacuna AstraZeneca fueron 67% efectivas contra la variante Delta y 74,5% efectivas contra la variante Alpha.

Viruses can change over time. These changes are called #variants. Measures to reduce virus transmission can help curb the number of variants, including handwashing, good ventilation, physical distancing, mask wearing and vaccination. #whatsciencecando https://t.co/Eecz7X4Bsm pic.twitter.com/UcVx0gMdhw — AstraZeneca (@AstraZeneca) July 15, 2021

Vacunas Pfizer y Astrazeneca efectivas contra Delta

"Sólo se observaron diferencias modestas en la efectividad de la vacuna con la variante Delta en comparación con la variante Alpha después de recibir dos dosis de vacuna", escribieron los investigadores de Public Health England en el estudio.

Datos de Israel han estimado una menor efectividad de la inyección de Pfizer contra la enfermedad sintomática, aunque la protección contra la enfermedad grave sigue siendo alta.

Public Health England había dicho anteriormente que la primera dosis de cualquiera de las vacunas tenía una eficacia de alrededor del 33% contra la enfermedad sintomática de la variante Delta.

El estudio completo encontró que una dosis de la inyección de Pfizer tenía una efectividad del 36% y una dosis de la vacuna de AstraZeneca tenía una efectividad de alrededor del 30%.

"Nuestro hallazgo de una eficacia reducida después de la primera dosis respaldaría los esfuerzos para maximizar la absorción de la vacuna con dos dosis entre los grupos vulnerables en el contexto de la circulación de la variante Delta", dijeron los autores del estudio.

