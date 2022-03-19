Dos niños sobreviven tras perderse un mes en la selva de Brasil

En Brasil dos niños de 6 y 8 años de edad se perdieron en la selva de la Amazonia. Caminaron unos 30 kilometros en total y solo tomaron agua de lluvia y comieron un fruto típico de la zona.

Los niños Glauco y Gleyson, de la etnia mura, salieron el pasado 18 de febrero, con la intención de cazar pájaritos pero no volvieron. Su padre preocupado denunció los hechos y las policía y equipos de rescate, un total de 260 personas que los buscaron durante más de una semana sin éxito.

No había ninguna pista de los niños, fue hasta que un compadre de la familia los encontró y dio reporte a las autoridades, según cuenta Claudionor Ferreira, padre de los niños que al verlos se emocionó hasta las lágrimas. Aunque hay versiones que indican que los niños fueron localizados por casaulidad por un campesino que cortaba yerba en la zona y los descubrió tirados.

En plena temporada de lluvias en la Amazonia del Brasil, los niños tuvieron pocas posibilidades para moverse y no tenían acceso a agua limpia ni a alimentos, mas que esa frutilla típica de la zona.

Los niños presentan un severo cuadro de desnutrición

Al momento de su rescate los niños casi no podían moverse, debido a su estado de desnutrición, según comentaron, solo se alimentaron de sorva, una fruta típica de la Amazonia de Brasil. Según los médicos que revisaron a los niños en un hospital de Manaos, ambos necesitan recuperar al menos la mitad del peso normal para su edad y esto dependerá del funcionamiento de su intestino, ya que fueron muchos días los que estuvieron sin alimento.

De inmediato, tras su rescate, los niños fueron trasladados vía a aérea al hospital donde fueron rehidratados y se reportan en condición estable.

Los médicos brasileños, también reportan que los niños presentan algunas heridas en la piel.