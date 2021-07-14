Este miércoles en la mañana, hora local, el Papa Francisco salió del hospital de Roma donde estaba internado, 10 días después de una cirugía programada en la que se le extirpó la mitad del colon.

Francisco de 84 años saludó a los oficiales de policía antes de tomar un vehículo y salir de la Policlínica Gemelli de Roma, con destino al Vaticano, donde ya se recupera.

Francisco fue intervenido el 4 de julio por un grave estrechamiento del intestino grueso, su primera cirugía importante desde que asumió el cargo en 2013. Fue una operación programada para principios de julio, cuando de forma tradicional se suspenden las audiencias del papa y normalmente Francisco se tomaría algo de tiempo libre.

En un principio, el Vaticano había dijo que Francisco podría ser dado de alta el fin de semana pasado, pero más tarde indicó que se quedaría unos días más para recuperarse más y recibir tratamiento de rehabilitación.

La agenda del Papa

Francisco tendrá varias semanas para recuperarse antes de reanudar su agenda de viajes en septiembre. Está previsto que visite Hungría y Eslovaquia entre el 12 y el 15 de septiembre, antes de hacer una rápida parada en Glasgow, Escocia, para participar en la conferencia climática COP26 en noviembre. También se están considerando otros posibles viajes.

Visitó a niños internados

El martes por la tarde, el día antes de ser dado de alta, visitó el ala de oncología pediátrica, que se encuentra en la misma planta que la suite papal.

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El pontífice pudo saludar, acariciar y bendecir a algunos de los niños que se encuentran ingresados en el hospital Agostino Gemelli de Roma, según se ve en las imágenes difundidas por la Santa Sede.

El pasado domingo reapareció públicamente desde el balcón del hospital para presidir el rezo del Ángelus, acompañado por algunos niños enfermos, y pidió una sanidad gratuita para todos.

El hospital Gemelli de Roma, donde los papas cuentan con una planta reservada para ellos, fue denominado por Juan Pablo II como el “Vaticano III” debido a sus frecuentes ingresos (después del Vaticano y la residencia estival de Castel Gandolfo).

