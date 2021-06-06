Elecciones 2021: Segunda vuelta por la presidencia de Perú

Este domingo, hay elecciones en Perú, para conocer al próximo Presidente entre el socialista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, una contienda electoral para la que se anticipa un final ajustado.

Pedro Castillo, de 51 años, un exmaestro sin experiencia de gobierno, un activista sindical que promete hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Su contrincante, Keiko Fujimori, de 46 años, promete seguir los ideales de su padre, Alberto Fujimori, exmandatario encarcelado, visto por muchos como un autócrata corrupto.

🔴 #PerúDecide2021 El candidato a la presidencia por el partido Perú Libre aprovechó para hablar con la prensa desde un colegio de Cajamarca#VotoInformado #Elecciones2021https://t.co/U7VQCHa6wp — Latina.pe (@Latina_pe) June 6, 2021

El proceso electoral se abrió a las 07:00, hora local, en la mayoría de los 11,700 centros de votación, para los comicios más polarizados en años en el país, que ha pasado una tormenta política con cuatro Presidentes en cinco años, con protestas y denuncias de corrupción.

Elecciones 2021: Pedro Castillo vs Keiko Fujimori

Castillo propone reescribir la Constitución de Perú para fortalecer el papel del Estado en la economía, se ha convertido en la sorpresa de la elección y su ascenso ha puesto nerviosos a los inversionistas y las elites más acomodadas del país minero.

Mientras tanto, Fujimori promete mantener el modelo de libre mercado en su tercer intento por llegar al poder y convertirse en la primera mujer presidenta de Perú.

Según dos últimas encuestas, la ventaja que tenía Castillo ha ido cayendo y Fujimori pasó a liderar el balotaje con una brecha de entre 0,7% y 0,1% punto porcentual, dentro del margen de error para un empate técnico.

Keiko Fujimori en desayuno junto a su familia en San Juan de Lurigancho 🔴👉🏼 #PerúDecide2021 pic.twitter.com/9B3y6XLFTf — Latina.pe (@Latina_pe) June 6, 2021

Voto extranjero tendrá más del 1.5% del peso electoral

Encuestadoras afirman que los indecisos y los peruanos que votan en el extranjeros podrían ser clave para definir el balotaje en el país de 25 millones de electores y 32 millones de habitantes.

En el extranjero hay casi un millón de peruanos o un 4,0% del padrón electoral, pero normalmente el ausentismo es muy alto. En la primera ronda del abril, el voto del extranjero representó un 0,8% del padrón.

Estados Unidos, España, Argentina y Chile concentra casi el 70% de los electores peruanos en el extranjero, donde históricamente han ganado los candidatos conservadores o de derecha.

Un resultado electoral demasiado estrecho podría ser puesto en duda por ambos candidatos, según analistas. En la elección del 2016, Fujimori perdió por apenas un 0,24% de los votos tras haber estado arriba en todos los sondeos una semana antes.

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Fujimori tiene una acusación fiscal de "lavado de activos" por presuntos aportes irregulares durante anteriores campañas presidenciales que ella niega. Si gana el caso se detiene.

Elecciones en Perú tensan el panorma político

Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, vivió una de sus peores crisis en noviembre con tres jefes de estado en una semana tras fuertes protestas que dejaron dos muertos, luego de un duro enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo.

En los mercados financieros, la moneda y la bolsa han transitado por una montaña rusa en este último tramo electoral, con el sol tocando mínimos históricos.

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Las autoridades electorales han elaborado un protocolo de seguridad entre ellos el uso obligatorio de doble cubrebocas, y han solicitado a los votantes llevar su propio lapicero para marcar la boleta y evitar así contacto con otras personas.

Votar en Perú es obligatorio bajo pena de multa de hasta 25 dólares. La oficina electoral ha anunciado que ofrecerá su primer resultado parcial a las 23:30 hora local.

