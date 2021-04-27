Elefante bebé reparte ternura en el zoológico de Múnich, en Alemania

En la ciudad de Múnich en Alemania, un elefante bebé aprovecha sus horas al aire libre para pasear en companía de su madre y sus tías. Su nombre es "Otto"...

Nacido el 22 de marzo en el zoológico Hellabrunn de Múnich, esta es la primera primavera de Otto y el cuidador Daniel Matterna dice que está en muy buena forma.

"Otto está en muy buena forma en este momento. Está disfrutando del clima al igual que nosotros, ahora que finalmente es agradable, por lo que puede pasar mucho tiempo en el recinto exterior que disfruta mucho más. Le gusta toda la arena dentro Además, es como un gran patio de recreo, pero afuera es aún mejor. Hay tantas cosas para que él descubra, todo es emocionante, incluso solo las piedras en las que puede trepar y explorar. Realmente lo está probando todo ", dijo Matterna. Reuters TV.

At Munich's Hellabrunn Zoo, baby elephant Otto has started exploring his surroundings pic.twitter.com/jlzT4LkiXg — Reuters (@Reuters) April 27, 2021

Apenas tiene un mes y ya pesa más de 300 kg.

El elefante de 321 kilos ya había estado afuera antes, cuando el COVID-19 aún no había detenido la llegada de visitantes.

"Cuando Otto entró al recinto exterior por primera vez con todos los visitantes, salió y dijo: ¡guau! ¡Qué es todo esto! Todo está lleno. Y luego hizo la actuación completa con trompetas y todo y luego lo encontró normal Y ahora todo se ha ido, así que volverá a ser especial cuando regresen los visitantes ", agregó Matterna.

Elefante bebé pasea en el zoológico de Múnich en Alemania. REUTERS.

También te podría interesar:

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se quita el cubrebocas

Otto ha aprendido a responder a su nombre, lo que facilita que los guardianes lo llamen cuando lo necesiten, hasta entonces, es libre de charlar con la madre Temi y sus tías Mangala y Panang.

Debido a su especie, es poco probable que Otto pueda permanecer en el zoológico una vez que crezca y gane toda su fuerza, pero los cuidadores esperan que su buena relación con el segundo elefante toro, Gajendra, les permita quedarse por más tiempo.