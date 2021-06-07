En la madrugada de este lunes, En Pakistán chocaron 2 trenes, la tragedia dejó al menos 38 muertos indicaron las autoridades, mientras rescatistas y pobladores ayudan a los lesionados y para retirar los cadáveres del accidente.

El Millat Express se descarriló y poco después el Sir Syed Express chocó con él, dijo Usman Abdula, subcomisario de policía del distrito de Ghotki en la provincia de Sindh, donde ocurrió la colisión. Por el momento se desconocía la causa del siniestro.

Gritos de auxilio resonaban en mitad de la noche mientras los sobrevivientes trataban de salir de los vagones y vecinos de la zona llegaban a ayudar. Al amanecer quedaban hasta 20 pasajeros atrapados entre los restos del Millat Express, y las autoridades intentaban conseguir maquinaria pesada para sacarlos, dijo Umar Tufail, jefe de policía de Ghotki

Aumentó rápidamente el número de muertos

La cifra de muertos subió con rapidez por la mañana y horas más tarde, Abdula dijo que había llegado a al menos 38 fallecidos. Había docenas de heridos.

Usman Abdula, subcomisario de policía del distrito de Ghotki externó: "Hemos instalado un mostrador de información donde las personas pueden conocer el estado de sus seres queridos. Se puede ver que la operación de rescate está en marcha. Participan soldados del ejército, guardabosques, personal de la administración del distrito y equipos de salud. Pero la operación ganará impulso después de que llegue la maquinaria pesada.

Investigan todas las causas, incluido el sabotaje

El ministro de Ferrocarriles, Azam Swati, había dicho antes a The Associated Press mientras viajaba al lugar que maquinistas y expertos trataban de determinar qué había provocado el choque y que se considerarían todas las posibilidades, incluido el sabotaje.

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En los dos trenes viajaban unos 1,100 pasajeros, según responsables ferroviarios. Se estaba organizando un plan para ayudar a los sobrevivientes.

Algunos viajeros iban a una boda

Algunos de los pasajeros que viajaban en el Millat Express iban a la celebración de una boda, según medios locales, pero no estaba claro si estaban entre las víctimas.

"Es difícil decir algo sobre eso todavía porque algunas personas ya han sido ayudadas por voluntarios, como pueden ver. Hay entre seis y ocho vagones totalmente destrozados, en los que hay un tren cama, aire acondicionado, así como en clase económica, en la que había entre 47 y 50 personas en este lado y entre 50 y 60 personas en el otro tren", subrayó Usman Abdula, subcomisario de policía del distrito de Ghotki.

El primer ministro paquistaní expresó su pesar por la tragedia y ordenó una investigación.

Aijaz Ahmed, el conductor del tren que chocó con el tren descarrilado, dijo a la televisora paquistaní Geo News que al ver los vagones descarrillados hizo todo lo que pudo por frenar y evitar el accidente, pero no lo logró. No explicó cómo había sobrevivido.

Heridos de gravedad

Las autoridades dijeron haber enviado al menos 50 heridos al hospital, donde varios estaban en estado crítico.

Mohammad Amin, uno de los pasajeros del Millat Express y que sufrió lesiones leves, dijo a AP desde el hospital que antes de que salieran de la ciudad portuaria de Karachi, en el sur, su hermano y él vieron mecánicos trabajando en uno de los vagones.

Eso les hizo pensar que había algo estropeado, pero les dijeron que todo iba bien. Ese vagón fue el que descarriló más tarde, aseguró Amin.

Habibur Rehman Gilani, presidente de Pakistan Railways, dijo a Geo News que el tramo de vías donde ocurrió el accidente era viejo y debía sustituirse. No entró en detalles.

Más de 300 personas murieron y 700 resultaron heridas en 1990 cuando un tren de 16 vagones con exceso de peso chocó contra un tren de cargas estacionado cerca de la ciudad de Sukur in Sindh. Más recientemente, en octubre de 2019, al menos 75 personas murieron en un incendio en el tren en que viajaban de Karachi a Rawalpindi.