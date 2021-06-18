En USA, reguladores investigan 10 muertes por accidentes de Tesla

Los reguladores de seguridad automotriz de Estados Unidos dijeron que han abierto 30 investigaciones sobre choques de Tesla que estuvieron involucradas en 10 muertes desde 2016. Se sospecha que al momento de los accidentes fatalas se usaban los sistemas avanzados de asistencia al conductor.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) publicó una lista que ofrece algunos detalles sobre los choques que están siendo revisados por sus programas de Investigaciones Especiales de Choques.

La agencia ya había confirmado que había en curso algunas investigaciones específicas sobre accidentes de Tesla, pero no había entregado un informe completo de todos los accidentes investigados en los que se sospechaba que el sistema de piloto automático de la empresa de Elon Musk estaba involucrado.

De los 30 accidentes, la NHTSA descartó el piloto automático en tres y publicó informes sobre dos de los choques.

Reuters primero buscó una lista completa de la NHTSA hace más de un año bajo una solicitud de registros públicos. La lista solo incluye el estado y el mes en que ocurrieron los accidentes.

Anteriormente, la NHTSA dijo que había abierto 28 investigaciones especiales sobre accidentes de Tesla, con 24 más pendientes. La hoja también recoge un choque ocurridoe en febrero de 2019, y en el que el uso del piloto automático está indeterminado.

El piloto automático, que se encarga de algunas tareas de conducción, estaba operando en al menos tres vehículos Tesla involucrados en choques fatales en Estados Unidos desde 2016, dijo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). La NTSB ha criticado el sistema de Tesla para el piloto automático, que permite a los conductores mantener las manos fuera del volante por períodos de tiempo prolongados.

Solo desde marzo de 2021, la NHTSA ha abierto ocho investigaciones sobre accidentes de Tesla.

U.S. safety agency probes 10 Tesla crash deaths since 2016 https://t.co/qyLMYej4lY pic.twitter.com/lur1637Cz9 — Reuters (@Reuters) June 18, 2021

¿Es seguro manejar con piloto automático?

El tema ha recibido nueva atención después de un violento accidente el 17 de abril en Texas que mató a dos hombres en Texas. La policía dijo que creían que nadie estaba detrás del volante.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo en mayo que las pruebas sugerían que el sistema de dirección automática del vehículo "no estaba disponible" en la carretera donde ocurrió el accidente.

El miércoles 16 de junio, la presidenta del Comité de Comercio del Senado, Maria Cantwell, citó los accidentes de Tesla cuando el panel votó en contra de seguir adelante con las regulaciones para acelerar la adopción de automóviles autónomos.

La NHTSA ha abierto otras seis investigaciones sobre otros seis choques que involucran sistemas de asistencia al conductor en vehículos Cadillac, Lexus y Volvo.

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