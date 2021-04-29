Enorme colección de juguetes de restaurantes de comida rápida

Percival Lugue, un coleccionista filipino que hoy tiene 50 años de edad, pero que empezó a recolectar juguetes desde que tenía cinco, juguetes de cadenas de restaurantes de comida rápida.

Récord Guinness por su gran colección de juguetes

En 2014 recibió un récord Guinness por haber juntado 10.000 de estos juguetes y, siete años después, ha doblado la cifra, ya tiene 20 mil. Su nueva meta, además de acumular más juguetes, es tener un museo, para que la gente vea su gran colección.

"Recuerdo que cuando era niño, jugaba con los juguetes, pero siempre los cuidaba bien".

- Percival Lugue, coleccionista.

🪀🍟 Filipino conserva una colección gigante de juguetes de restaurantes de comida rápida pic.twitter.com/du16mbVKUw — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 28, 2021

Lugue tiene los juguetes en su hogar, repartidos en los tres pisos que abarca su casa.

Juguetes que reviven recuerdos de la infancia

"Cada juguete me recuerda a la época en que lo obtuve. La emoción que siento cada que compro uno es la misma que siento cada mañana de Navidad".

- Percival Lugue, coleccionista.

Lugue vive en Manila, en donde construyó su vivienda especialmente para albergar su colección.

Si bien la mayoría de sus juguetes los obtuvo a través de compras personales, algunos fueron donados por amigos y familiares, pero su pieza más preciada es una figura que le regaló su madre en 1988.

"Aunque pase mucho tiempo, si realmente cuidas bien el juguete, mantendrá su estado original. Yo tengo uno muy especial que me regaló mi madre, a quien amo tanto y que es un gran apoyo para mí".

- Percival Lugue, coleccionista.

Ahora, su sueño es finalmente exhibir su colección al público para dar a otros "la oportunidad de encontrarse con recuerdos de la infancia".

