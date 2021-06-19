España: prótesis de brazo impresas en 3D

Juan Moyolema, de ocho años, nació sin la parte inferior del brazo izquierdo, por ello, recientemente, una organización madrileña, que utiliza impresoras 3D para crear prótesis, se encargó de fabricar un aparato artificial personalizado para el pequeño.

Niño de 8 años prueba su nueva prótesis

Ante la mirada de su hermana y sus dos hermanos, Juan probó por primera vez su nueva extremidad, flexionando lentamente el codo para cerrar la mano.

"Me va a ayudar a agarrar las cosas, como los juguetes", dijo, sonriendo ampliamente, antes de estrechar tímidamente la mano de Guillermo Martínez, fundador de Ayudame3D, la entidad social que fabricó el brazo.

Ayudame3D crafts 3D-printed prosthetic arms and donates them to anybody who requests one worldwide. The Spanish company delivers 200 to 250 arms a year https://t.co/PMrkHHtVZ2 pic.twitter.com/MDCrWyJXqe — Reuters (@Reuters) June 19, 2021

Diseño de prótesis, de hobby a vocación

Antiguo diseñador de juguetes apasionado por la impresión 3D, Martínez, de 27 años, empezó a crear prótesis como un hobby.

Pero tras un viaje en 2017 para entregar prótesis a un orfanato del Valle del Rift en Kenia, decidió dedicarse de tiempo completo a la iniciativa y creó Ayudame3D.

Cinco prótesis que llevé a Kenia funcionaron tan bien, tan perfectamente, que me pregunté: "¿Cómo voy a parar aquí?".

Cuatro años después, la organización ha crecido hasta convertirse en una entidad internacional que entrega entre 200 y 250 prótesis al año en todo el mundo, de forma gratuita.

Desde su espacio de trabajo, repleto de impresoras y prototipos, Martínez supervisa un equipo de seis empleados y múltiples colaboradores en todo el país.

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Prótesis impresas serían menos costosas

Las prótesis, basadas en tres diseños principales que llegan hasta la muñeca, el codo o el hombro y fabricadas en plástico, son el principal producto de Ayudame3D, pero también produce otros dispositivos médicos, juguetes y recuerdos que vende para generar ingresos.

Martínez no dio una cifra exacta de cuánto cuesta fabricarlas, pero dijo que es una mínima fracción del coste de una prótesis tradicional, que puede costar hasta 800 mil pesos mexicanos. Su organización depende de donaciones, premios y también imparte a las empresas cursos de impresión en 3D.

En los primeros días de la pandemia de COVID-19, cuando los cubrebocas eran escasearon, el grupo fabricó y donó unas 20 mil cubrebocas de plástico.

De cara al futuro, Martínez desea ampliar el alcance y la gama de productos de Ayudame3D, para ayudar al mayor número de personas posible. "Si este año Ayudame3D está en 50 países, esperamos estar en el doble el año que viene".

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