Covid-19: Canadá aprueba la vacuna de Pfizer en menores de 12 años

Canadá emitió su aprobación para aplicar la vacuna Pfizer contra Covid-19 en menores de edad, a partir de los 12 años, con lo que se convirtió en el primer país norteamericano en autorizar el antígeno en este sector de la población.

"Esta es la primera vacuna autorizada en Canadá para la prevención de Covid-19 en niños y marca un hito significativo en la lucha de Canadá contra la pandemia", dijo la asesora médica en jefe de Health Canada, Supriya Sharma, en una conferencia de prensa.

En ese país ya se había dado la autorización de uso de emergencia de la dosis de Pfizer contra Covid-19 desde diciembre 2020, pero únicamente para personas de 16 años en adelante.

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Recordemos que hace unas semanas, Ugur Sahin, director ejecutivo de BioNTech, informó que la dosis de Pfizer requerirá una tercera inyección para complementar la eficacia de la vacuna.

Efectividad de vacuna Pfizer en menores de 12 a 15 años

Luego de un estudio, Pfizer y BioNTech detallaron que la vacuna contra Covid-19 es segura y eficaz en la población de adolescentes de entre 12 y 15 años.

El estudio fue realizado en 2 mil 260 menores de edad entre 12 y 15 años. El grupo que recibió la inyección de placebo registró 18 casos positivos a coronavirus y ninguno del grupo que recibió la vacuna, lo que resultó en una eficacia del 100% en la prevención del Covid-19.

Además, la farmacéutica indicó que la dosis Pfizer fue bien tolerada por los jóvenes de este sector, y los efectos secundarios fueron similares a los que presentaron personas entre 16 y 25 años de edad, pero sin presentar riesgos de salud.

Durante el estudio también se midió el nivel de anticuerpos neutralizantes del virus, lo que resultó un mes después de haber recibido la segunda dosis, así que descubrieron que eran similares al de las personas vacunadas de 16 a 25 años

Solo presentaron dolor en el lugar de la inyección, dolores de cabeza, fiebre y fatiga.

Al respecto de la vacuna, Ugur Sahin comentó que el porcentaje de efectividad en la protección contra Covid-19 de la vacuna Pfizer, para adultos, es del 95%, pero después de seis meses es del 91%.

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Por ello, se pide realizar un tercer refuerzo a los nueve meses para tener una protección cerca del 100%.

